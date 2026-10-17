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Sangue nas fezes: por que ignorar o sintoma é perigoso mesmo sem histórico familiar

Saúde

Aos 14 anos, Danielle Ripley-Burgess notou algo incomum: vestígios de sangue nas fezes. Como acontece com muitos adolescentes, a primeira reação foi tentar racionalizar. Ela pensou que poderia ser apenas algo vermelho que havia comido e que não foi totalmente digerido. Para evitar o constrangimento e não preocupar os pais, Danielle passou semanas mudando a dieta, eliminando alimentos vermelhos, esperando que o sintoma sumisse. No entanto, o sangue persistiu e, com o tempo, tornou-se mais escuro. Somente três anos depois, aos 17, quando a situação se tornou mais frequente e grave, ela decidiu contar à mãe.

Запор кишечника
Photo: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Em janeiro de 2001, veio o diagnóstico: câncer colorretal em terceiro estágio. Embora a oncologia seja frequentemente associada ao envelhecimento, o caso de Danielle reflete uma tendência crescente e preocupante. De fato, o risco aumenta significativamente após os 50 anos, mas os dados mostram que um quinto de todos os novos casos agora é diagnosticado em pessoas com menos de 55 anos. Entre 2013 e 2022, a incidência entre adultos com menos de 50 anos cresceu, em média, 2,9% ao ano.

Quando a genética explica a repetição

No início, a suspeita era de um tumor esporádico. Contudo, a reincidência da doença — com novos diagnósticos aos 25 e aos 39 anos — indicou que havia algo mais profundo no organismo. Após o segundo episódio, Danielle realizou testes genéticos que revelaram a Síndrome de Lynch. Esta condição hereditária é causada por um defeito nos genes responsáveis pelo reparo do DNA danificado. Quando esse mecanismo falha, os erros se acumulam nas células, elevando drasticamente o risco de desenvolver câncer no cólon, reto, pâncreas e útero. Segundo o CDC, a Síndrome de Lynch é responsável por 3% a 5% de todos os casos de câncer colorretal anualmente.

Um detalhe crucial no caso de Danielle é que a mutação surgiu de forma espontânea; ela foi a primeira e única portadora dessa característica em sua família. Isso demonstra que a ausência de histórico familiar não exclui a possibilidade de predisposições genéticas. A única maneira de ter certeza sobre a presença dessas mutações é por meio de testes genéticos específicos.

O rastreamento como ferramenta de sobrevivência

A sobrevivência de Danielle foi pautada pela vigilância constante. Após o primeiro tratamento, a recomendação foi realizar colonoscopias a cada três anos. Foi justamente um exame de rotina em 2009 que permitiu detectar um pólipo e diagnosticar o câncer em primeiro estágio, muito antes do surgimento de sintomas graves. Após a segunda cirurgia, na qual parte do cólon foi removida, o intervalo dos exames foi reduzido para um ano. Em 2023, aos 39 anos, uma nova colonoscopia preventiva detectou novamente a volta do processo patológico.

Nos Estados Unidos, o câncer colorretal continua sendo a terceira causa mais comum de diagnóstico de câncer e a segunda maior causa de morte por neoplasia. A Sociedade Americana contra o Câncer projeta que, para 2026, haverá mais de 158 mil novos casos, sendo cerca de 109 mil de câncer de cólon e 50 mil de reto. O perigo reside no fato de que sinais iniciais — como diarreia ou constipação persistentes, sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso inexplicável e anemia — são frequentemente ignorados ou atribuídos a causas banais, como ocorreu na juventude de Danielle.

Especialistas associam o aumento da incidência em jovens a fatores de estilo de vida, como dietas ricas em carnes processadas e vermelhas, excesso de peso, sedentarismo, tabagismo prolongado e consumo de álcool. Pesquisas também apontam para alterações no microbioma intestinal; em muitos pacientes jovens, foram encontradas mutações ligadas ao colibactina, uma toxina produzida por certas cepas da bactéria E. coli.

O tratamento varia conforme o estágio. Em fases iniciais, a intervenção cirúrgica pode ser suficiente, enquanto casos avançados exigem a combinação de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. A trajetória de Danielle, que hoje é mãe de dois filhos, autora e palestrante, reforça que, mesmo diante de um quadro genético complexo, o rastreamento regular e a atenção aos sinais do corpo podem alterar significativamente o prognóstico.

A aplicação de recomendações médicas específicas e a necessidade de testes genéticos devem ser discutidas individualmente com o médico assistente, considerando o histórico e as particularidades de cada paciente.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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