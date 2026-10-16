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Tosse que não passa há anos pode ser prótese dentária presa na traqueia

Saúde

Quem já passou por uma dor no peito ou uma tosse persistente sabe como é fácil atribuir os sintomas a um simples resfriado ou bronquite. É esse tipo de descuido com sinais de alarme que levou um homem de 43 anos, em Vladivostok, a viver por cinco anos com uma prótese dentária presa na própria traqueia. O caso, divulgado pelo portal Mash, ilustra um cenário médico complexo: a aspiração de corpo estranho, que pode permanecer silenciosa por anos antes de provocar danos graves aos pulmões.

Кашель
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A mecânica de um acidente silencioso

O episódio começou de forma involuntária. O paciente, segundo a informação divulgada, sabia que havia inalado a prótese, mas o medo de procurar ajuda o fez adiar a consulta. Na fisiologia respiratória, objetos podem passar pela glote, entrar na traqueia e se alojar em um dos brônquios. O brônquio principal direito é o mais comum para esse tipo de ocorrência, devido à sua maior largura e posição mais vertical em relação à traqueia.

O detalhe que torna o caso contraintuitivo é a ausência de sufocação imediata. Quando um objeto obstrui apenas uma parte da árvore aérea, o restante dos pulmões continua a funcionar normalmente. A tosse, que seria a reação inicial de defesa, pode diminuir gradualmente, criando uma falsa sensação de melhora. Para o paciente, o corpo pareceu se adaptar; na verdade, ele estava desenvolvendo um processo inflamatório crônico.

Esse estado de equilíbrio precário é perigoso. Ao redor do objeto estranho, o tecido forma grânulos (tecido granulomatoso) e a drenagem das secreções fica comprometida. O resultado, como ocorreu no caso de Vladivostok, é o surgimento de pneumonias recorrentes, bronquiectasias e, finalmente, uma pneumonia purulenta com um abscesso no pulmão direito, que exigiu a remoção cirúrgica da prótese.

Quando o tempo não é aliado

Não se trata apenas de uma anomalia isolada. A literatura médica internacional registra casos semelhantes. Em 2026, o periódico *The Egyptian Journal of Bronchology* descreveu um paciente iraquiano que viveu com uma prótese dentária presa em um brônquio por 38 anos. O objeto havia sido inalado em 1987, durante um banho, e duas bronoscopias iniciais não conseguiram identificar a causa de sua tosse crônica.

Outros relatos mencionam objetos encontrados seis ou dez anos após o acidente. Um ponto técnico relevante é que estruturas de plástico, como algumas próteses dentárias, podem ser praticamente invisíveis em radiografias convencionais, dificultando o diagnóstico se a suspeita não for feita. Embora próteses sejam noticiadas, os objetos mais comuns nas vias respiratórias são fragmentos de alimentos, nozes, caroços e pedaços de dentes.

Os profissionais de saúde ressaltam que o risco aumenta em situações de dificuldade para engolir, durante procedimentos odontológicos e sob efeito de anestesia. A orientação clínica fundamental é clara: se após um episódio de engasgo ou sensação de corpo estrago na garganta persistir uma tosse ou se observarem inflamações recorrentes na mesma região do pulmão, é essencial investigar a presença de um corpo estranho. A ausência de sintomas graves por anos não significa que a perigou não exista; muitas vezes, a agudeza inicial dá lugar a uma inflamação crônica de baixo grau, frequentemente confundida com uma gripe que não passa ou uma bronquite persistente. A adequação de qualquer procedimento médico deve ser sempre avaliada em conjunto com o especialista responsável pelo caso.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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