Peso fora da tabela não é doença: por que a balança deixa de definir saúde

Para muitos pais, a balança é o primeiro, e muitas vezes único, indicador de saúde dos filhos. Mas e se o peso elevado por si só não significasse doença? Uma nova perspectiva sobre o sobrepeso em crianças está desafiando essa visão enraizada. A mudança não está em ignorar os números, mas em entendê-los dentro de um contexto clínico mais amplo, separando a constituição corporal do impacto real na vida do paciente.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Консультация врача с пациентом

A discussão ganhou força após a publicação de uma nova classificação global para a obesidade pediátrica, desenvolvida por um comitê internacional de especialistas associado à revista médica The Lancet. A proposta central é desviar o foco exclusivo da antropometria — medidas como peso e altura — para o estado fisiológico e funcional do organismo. Na prática, isso significa que ter um Índice de Massa Corporal (IMC) alto não é mais automaticamente sinônimo de obesidade clínica, a menos que haja evidências concretas de problemas de saúde associados.

O limite entre tamanho e função

Para compreender a profundidade dessa mudança, é necessário olhar para os dados que sustentam essa nova definição. Pesquisadores do Instituto Murdock de Pesquisa em Pediatria, na Austrália, analisaram dados longitudinais de quase 800.000 pessoas ao longo da vida. O estudo revelou uma discrepância significativa quando aplicado o novo critério clínico: a proporção de crianças e adolescentes diagnosticados com obesidade clínica caiu para entre 2,1% e 4,9%. Sob as métricas tradicionais de IMC, esse percentual variava entre 7% e 10,8%.

Danaiell Longmore, pediatra do mesmo instituto, explicou em entrevista ao programa Fox & Friends que o IMC é uma ferramenta limitada, pois mede apenas a relação entre peso e estatura, sem capacidade de distinguir saúde de doença por si só. A nova abordagem exige a presença de dois pilares para a classificação: o excesso de tecido adiposo e a documentação de complicações de saúde ou limitações nas atividades cotidianas.

Isso inclui indicadores objetivos como hipertensão arterial, níveis anormais de glicose, distúrbios do sono ou dificuldades de mobilidade. Se uma criança tem peso acima da média, mas é ativa, dorme bem, frequenta a escola e não enfrenta obstáculos físicos, o novo critério não a classifica como clinicamente obesa. Longmore ressalta que essa formalização apenas alinha a nomenclatura com a prática médica existente, onde os profissionais já avaliam pacientes baseados em complicações, e não apenas nos números da balança.

A dimensão do tempo e o risco individual

É fundamental evitar a conclusão equivocada de que o excesso de peso é inofensivo em todas as faixas etárias. Os dados do estudo apontam para uma realidade diferente à medida que envelhecemos. Entre adultos com idades entre 65 e 74 anos, o nível de obesidade clínica atingiu 52%. Isso sugere que, com o passar dos anos, o acúmulo de tecido adiposo tende a estar mais fortemente associado ao desenvolvimento de patologias metabólicas específicas.

Essa distinção é crucial para diferenciar corpos "grandes" de corpos "doentes". Em crianças, o peso elevado pode ser resultado de genética ou constituição natural sem danos à saúde. Em adultos, a correlação com distúrbios metabólicos é mais provável. Expertos alertam, porém, contra visões simplificadas. Embora medicamentos como os agonistas de GLP-1 (usados para redução de peso) estejam em alta, os dados deste estudo foram coletados antes da sua ampla utilização. O impacto de longo prazo dessas terapias na saúde de crianças e adultos permanece uma questão em aberto, sujeita a futuras pesquisas.

Ao final, a nova classificação serve como um lembrete de que a medicina deve olhar para a pessoa, não apenas para o número. Para quem já apresenta riscos à saúde, o intervencionismo precoce e a modificação do estilo de vida continuam sendo estratégias críticas. No entanto, qualquer decisão sobre tratamento ou mudanças drásticas no estilo de vida deve ser conversada individualmente com o médico assistente, que poderá avaliar o caso específico à luz desses novos parâmetros clínicos.