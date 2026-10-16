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Dietas e o corpo ideal: a armadilha que pode transformar a sua saúde

Saúde

A busca por um corpo ideal através de dietas sucessivas pode esconder uma armadilha metabólica para quem já possui o peso dentro da normalidade. Um estudo conduzido por pesquisadores do Centro Alemão de Pesquisa em Diabetes e da Universidade de Copenhague, publicado na revista Nature Reviews Endocrinology (NRE), revela que as oscilações constantes de peso — o chamado "efeito sanfona" — podem, paradoxalmente, pavimentar o caminho para a obesidade em pessoas que não precisariam perder peso.

Набор веса после диеты
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набор веса после диеты

O ciclo da perda e do ganho

O efeito sanfona ocorre quando alguém perde peso por meio de restrições alimentares ou dietas rigorosas, mas recupera os quilos perdidos algum tempo depois, reiniciando o processo em um ciclo repetitivo. A descoberta central dos cientistas é que o organismo não reage da mesma forma a esse processo; a resposta do corpo depende fundamentalmente do ponto de partida, ou seja, do peso inicial da pessoa.

Para quem tem o Índice de Massa Corporal (IMC) em níveis normais, a tentativa de ficar ainda mais magro pode desencadear uma sequência prejudicial. Durante a perda de peso forçada, o corpo não queima apenas gordura, mas também degrada tecidos musculares. Com menos músculos, o metabolismo desacelera, fazendo com que o organismo gaste menos calorias mesmo em repouso.

O problema se agrava no retorno à alimentação habitual. Quando o peso é recuperado, o corpo tende a preencher as lacunas não com músculos, mas predominantemente com gordura. Após vários ciclos desse tipo, a composição corporal muda: a proporção de gordura aumenta enquanto a de massa muscular diminui. Esse desequilíbrio metabólico pode, gradualmente, levar a pessoa a desenvolver um quadro real de obesidade.

Diferentes riscos para diferentes corpos

Curiosamente, a dinâmica é distinta para quem já convive com a obesidade. Os pesquisadores observaram que, para esses pacientes, a recuperação do peso após a perda não provoca a mesma alteração crítica na relação entre gordura e músculo. Portanto, o estudo ressalta que o receio de recuperar os quilos não deve ser um impedimento para que pessoas com obesidade busquem a redução de peso, especialmente quando há indicações médicas.

A conclusão dos especialistas é um alerta contra dietas injustificadas por razões puramente estéticas em pessoas com peso normal, visando proteger o metabolismo natural. Já para aqueles que possuem diagnóstico de obesidade, a recomendação é manter os esforços de normalização da massa corporal, desde que acompanhados por profissionais de saúde. Como cada organismo reage de maneira única, qualquer mudança em regime alimentar ou estratégia de emagrecimento deve ser discutida e validada com o médico assistente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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