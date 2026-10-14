Herpes: por que pomada no lábio e comprimido para recorrências frequentes não são a mesma coisa

Infecção pelo vírus do herpes não desaparece: ela permanece no organismo para sempre, estabelecendo-se nos gânglios nervosos. Para pacientes e familiares, a questão prática não é como eliminar a infecção, mas como controlar a frequência e a intensidade das crises. A escolha entre uma pomada local e o tratamento sistêmico (comprimidos) depende criticamente do tipo de vírus envolvido e do comportamento das recorrências.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Герпес на губах

Segundo a terapeuta Irina Plechianova, do Centro de Tratamento e Reabilitação do Ministério da Saúde da Rússia, o herpes do tipo 1 (HSV-1), quando se limita aos lábios, geralmente pode ser manejado com o uso tópico de aciclovir. No entanto, em casos de infecção pelo herpes do tipo 2 (HSV-2) ou em formas de recorrência frequente, a especialista indica a necessidade de formas de dosagem oral (tabletes) e, em alguns cenários clínicos, a consideração de vacinas.

Limites do tratamento e mitos perigosos

É fundamental alinhar expectativas: o objetivo terapêutico atual é suprimir a atividade viral, aliviar os sintomas e reduzir o número de surtos, não erradicar o vírus do corpo. A definição da estratégia de tratamento deve levar em conta a gravidade da doença, o estado do sistema imunológico, a idade do paciente e a presença de outras patologias. O plano de cuidados pode integrar antivirais orais que bloqueiam a replicação viral, suporte imunomodulador e medicamentos para controle de sintomas.

Um dos maiores riscos para o paciente é a autointervenção inadequada, que frequentemente agrava a situação. A Dra. Plechianova destaca erros comuns que não possuem base na medicina baseada em evidências. O primeiro é o dano mecânico à lesão: furar as bolhas ou arrancar as crostas facilita a disseminação do vírus, aumenta o risco de superinfecção bacteriana, atrasa a cicatrização e pode resultar em cicatrizes permanentes.

O segundo erro envolve o uso de substâncias químicas agressivas, como álcool, vinagre, iodo ou até pasta de dente. Esses agentes causam queimaduras e irritação tecidual, mas não eliminam o vírus. O herpes é tratado com antivirais específicos, não por "queimação" química. O terceiro equívoco é tentar "aquecer" a área afetada com altas temperaturas; isso não trata a infecção, mas causa uma queimadura térmica.

Outro risco sério é a automedicação com antivirais em comprimidos sem prescrição médica. O uso incorreto ou indiscriminado pode levar ao desenvolvimento de resistência viral ao medicamento. Isso significa que, no futuro, quando o paciente realmente necessitar de uma terapia séria e supervisionada, o medicamento poderá ter se tornado ineficaz.

Finalmente, a tentativa de compensar a fadiga corporal com doses massivas de vitaminas, especificamente a vitamina C, não substitui hábitos de vida saudáveis nem trata o herpes. A prevenção mais eficaz de recaídas continua sendo a atividade física regular, uma alimentação equilibrada, sono adequado e o manejo do estresse. Ao primeiro sinal de uma nova infecção, a recomendação é procurar um médico de família, infectologista ou dermatovenerologista para que seja definida a dose correta e a duração adequada do tratamento para o caso individual. A adequação de qualquer esquema terapêutico deve ser sempre discutida com o médico assistente.