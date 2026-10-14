Estresse não causa câncer, mas explica por que sua barriga dói: o papel do sistema nervoso

Existe uma crença persistente de que o corpo adoece por raiva reprimida, mágoas antigas ou até culpa não confessada. É a versão dramática da psicosomática que circula em conversas de família e redes sociais: a ideia de que a mente, sozinha, seria capaz de causar câncer ou falência de órgãos. Na medicina contemporânea, essa narrativa mística perde espaço para uma explicação mais concreta e menos assustadora. A relação entre o estado emocional e a saúde do corpo não é mágica; é fisiológica, mediada por sinais elétricos e químicos que o sistema nervoso envia constantemente para o coração, o intestino e a pele.

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A confusão nasce da linguagem. Para o psiquiatra e cientista Helena Matute, o cérebro explica o comportamento, mas não é um fantasma que habita a máquina do corpo. É o centro de comando de uma rede integrada. Quando essa rede opera sob estresse prolongado, ela não "fabrica" a doença do nada. O que ela faz é amplificar a vulnerabilidade. O estresse atua como um intensificador: ele pode tornar uma predisposição genética ou uma inflamação leve muito mais perceptível e debilitante. É por isso que, para uma pessoa, o mesmo período de ansiedade pode desencadear diarreia, enquanto para outra, resultará em surtos de psoríase ou dores de cabeça intensas.

O corpo responde antes da mente entender

O exemplo mais claro está no intestino. Ele está repleto de terminações nervosas e funciona em uma comunicação direta com o cérebro. Em muitas pessoas, o que se manifesta como Síndrome do Intestino Irritável não é um defeito no órgão, mas uma hipersensibilidade do sistema nervoso. O cérebro começa a interpretar sinais normais, como o movimento do alimento ou a contração muscular, como dor aguda. É o sistema de alarme tocando quando há incêndio apenas na cozinha, e não na casa inteira.

Esse mesmo mecanismo de alarme afeta o sistema cardiovascular. Em períodos de ansiedade crônica, a pressão arterial e o ritmo cardíaco elevam-se, sobrecarregando o sistema. Muitos pacientes relatam palpitações e fraqueza, mas os exames cardiológicos mostram um coração estruturalmente saudável. O problema não está no músculo, mas na regulação nervosa que o controla. A pele, por sua vez, é o órgão mais denso em terminações nervosas do corpo, o que a torna um espelho imediato do estresse: vermelhidões, coceiras e o agravamento de dermatites atópicas ou psoríase são frequentemente o primeiro sinal físico de um colapso emocional.

Distinguir o sintoma da doença

Aqui reside o limite médico e a importância da cautela. A psicosomática não é um diagnóstico de exclusão nem uma desculpa para ignorar sintomas. Antes de atribuir uma queixa a fatores emocionais, a medicina exige a exclusão de causas orgânicas. Exames de imagem, como ultrassom e ressonância magnética, e análises laboratoriais são passos iniciais obrigatórios.

Médicos alertam para "bandeiras vermelhas" que exigem investigação imediata e não devem ser minimizadas: perda de peso abrupta, presença de sangue nas fezes, anemia ou dores que acordam o paciente à noite. Se, após essa triagem rigorosa, nenhuma patologia estrutural for encontrada, o foco se desloca para a função do sistema nervoso. O objetivo do especialista não é validar que a dor é "inventada", mas tratar a disfunção real na transmissão dos sinais nervosos que causa essa sensação.

Tratar a conexão, não apenas o sintoma

O tratamento dos estados psicossomáticos eficazmente aborda essa conexão entre mente e corpo. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), por exemplo, ajuda a reduzir a ansiedade que alimenta o ciclo de dor e medo. Ela não busca eliminar o pensamento, mas a intensidade da resposta ao ele.

Em alguns casos, a farmácia pode atuar nesse ponto. Medicamentos como antidepressivos em doses baixas podem ser prescritos. Seu papel aqui não é apenas "mudar o humor", mas estabilizar a neurotransmissão na periferia, ajudando o intestino e os vasos a voltar a responder adequadamente aos estímulos, sem a amplificação excessiva causada pelo estresse.

Reconhecer os sinais de que o sistema está sobrecarregado é o primeiro passo prático. Alterações duradouras no sono, mudanças bruscas no apetite, irritabilidade desproporcional com tarefas cotidianas ou a necessidade de álcool para conseguir relaxar são indicadores de que a capacidade de resiliência do sistema nervoso está sendo excedida. Nesses momentos, a orientação é clara: buscar apoio profissional não é um luxo, mas uma manutenção essencial da saúde física e mental, conversando com o médico assistente sobre a abordagem mais adequada a cada caso.