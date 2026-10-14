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Pressão alta na gravidez: entenda a diferença entre um pico e o risco real para o bebê

Saúde

Para muitas mulheres, a notícia de que a pressão arterial está elevada durante a gestação pode ser um dos momentos mais assustadores da gravidez. É natural que o corpo passe por transformações significativas, mas quando os números no esfigmomanômetro se mantêm altos, a dúvida sobre o que isso significa para a mãe e para o bebê toma conta. Em média, uma em cada dez gestantes enfrenta um aumento na pressão arterial. Esse quadro não é apenas um incômodo passageiro; ele sinaliza que o sistema cardiovascular está sob uma carga extra que exige atenção médica cuidadosa. A distinção crucial não está apenas no número em si, mas na diferença entre um pico isolado e uma hipertensão sustentada, pois é esta última que pode afetar o fluxo de sangue para a placenta e os órgãos da mãe.

Беременная женщина на приеме у врача
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Беременная женщина на приеме у врача

Entendendo os limites e as classificações

Na medicina, a hipertensão na gravidez é formalmente identificada quando, a partir da 20ª semana de gestação, a pressão se mantém de forma estável em 140/90 mmHg ou superior. Existem dois cenários principais que os profissionais de saúde precisam diferenciar. A hipertensão crônica surge antes da concepção ou nas primeiras semanas (antes da 20ª semana); ela pode passar despercebida, mas eleva a probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia. Já a hipertensão gestacional costuma aparecer mais tarde, geralmente sem causar danos evidentes aos órgãos internos, e tende a se normalizar após o parto. A diferença entre elas não reside apenas no momento em que surgem, mas principalmente na dinâmica com que influenciam a circulação sanguínea ao longo do tempo.

Por que o corpo reage dessa forma?

Durante a gravidez, o volume de sangue que circula pelo corpo aumenta consideravelmente, o que naturalmente exige mais do coração e dos vasos sanguíneos. No entanto, se os vasos não conseguem lidar com essa sobrecarga ou se seu tônus está alterado, a pressão pode ultrapassar os limites seguros. O perigo real não é apenas o número exibido pelo aparelho, mas o fato de que a hipertensão pode comprometer a nutrição dos tecidos. Para a mãe, isso pode significar um risco de insuficiência renal ou hepática e, em casos graves, o desenvolvimento de eclâmpsia (convulsões) ou da síndrome HELLP, que envolve a destruição de células sanguíneas e o comprometimento da função do fígado. Para o bebê, a redução crônica do fluxo sanguíneo entre a mãe e a placenta pode levar à hipoxia (falta de oxigênio), ao retard do crescimento intrauterino e pode até ser a causa de partos prematuros ou do descolamento prematuro da placenta.

Os limites das medidas e a abordagem terapêutica

A abordagem para corrigir a pressão arterial segue uma lógica de simplicidade para complexidade. Em casos leves, o médico pode recomendar métodos não farmacológicos que ajudam a reduzir a carga geral sobre os vasos. Isso inclui a limitação do consumo de sal para evitar a retenção de líquidos, a prática de atividades moderadas e regulares, como caminhadas ou yoga para gestantes, que ajudam a manter o tônus vascular, além da manutenção de um regime de sono de 7 a 9 horas e do manejo do estresse. É importante entender que essas medidas não constituem um tratamento isolado, mas sim uma ferramenta de apoio para estabilizar os indicadores. Quando as medidas não farmacológicas não são suficientes ou há risco de complicações, a terapia medicamentosa é necessária. A escolha dos medicamentos prioriza a segurança comprovada para o feto. Geralmente, são utilizadas medicações como a metildopa, certos grupos de betabloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio. A seleção do medicamento específico depende dos indicadores individuais de pressão, da idade gestacional e de quaisquer outras condições de saúde existentes. Em formas graves de hipertensão, a hospitalização torna-se uma necessidade, permitindo o monitoramento contínuo do estado da mãe e da criança e a correção rápida da estratégia de tratamento. Lembre-se de que qualquer ação médica deve ser discutida e adaptada ao seu caso individual com o médico assistente.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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