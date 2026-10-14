Mito do repouso absoluto: por que o movimento leve protege mais que a imobilidade após um infarto

Nos primeiros meses após um infarto, o instinto mais comum é a imobilidade. A ideia de que repouso absoluto protege o coração enfraquecido é tão enraizada que muitas vezes parece uma regra inquestionável. No entanto, dados recentes do Centro Médico da Universidade de Columbia, em Nova York, apontam para um cenário diferente: para quem já sofreu um evento cardíaco, o maior risco não vem do movimento, mas da estagnação. A inatividade prolongada é, na prática, mais perigosa do que a leve atividade física.

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A pesquisa acompanhou 600 pacientes, com idades entre 21 e 96 anos, ao longo de um ano após a alta hospitalar. Utilizando rastreadores de atividade para monitorar a vida cotidiana dos participantes, os estudiosos chegaram a uma conclusão surpreendente. Substituir apenas 30 minutos de tempo sentando por qualquer outra atividade — seja uma caminhada lenta, tarefas domésticas ou até mesmo mais tempo de sono — reduz o risco de um segundo infarto em 50%. O efeito não depende da intensidade, mas da quebra da postura estática.

O mecanismo por trás da necessidade de movimento

A explicação reside na forma como o corpo reage à posição vertical e à imobilidade. Ficar sentado por longos períodos compromete o fluxo sanguíneo, contribui para o aumento da pressão arterial e estimula processos inflamatórios nos vasos. Em contraste, qualquer movimento, mesmo que mínimo, ativa mecanismos de recuperação e ajuda a normalizar a hemodinâmica. É um ajuste fino da fisiologia que beneficia diretamente o sistema cardiovascular.

Os números mostram que o tipo de atividade substituta importa para a magnitude da proteção. Trocar 30 minutos de sentar por caminhada reduz o risco de novo evento em 50%. Já a prática de atividades aeróbicas moderadas, como caminhada rápida ou ciclismo, amplia essa proteção, reduzindo a ameaça em 61%. Curiosamente, mesmo substituir o tempo sentado por 30 minutos adicionais de sono diminuiu o risco em 14%. Esse dado reforça que o principal benefício está na interrupção da postura estática, e não necessariamente no esforço muscular intenso.

A importância das pausas curtas

Não é apenas o total de movimento diário que conta, mas sim a frequência com que a imobilidade é interrompida. Eleanor Levin, cardiologista e professora de medicina do Centro Médico de Stanford, destaca a relevância crítica de pausas breves para a estabilização dos marcadores de saúde. Segundo ela, foi observado que o impacto negativo do sedentarismo sobre os níveis de glicose no sangue e a pressão arterial era significativamente atenuado por caminhadas leves de cinco minutos a cada meia hora.

Embora caminhar a cada hora também traga vantagens, foi o padrão de pausas de 5 minutos a cada 30 minutos que demonstrou o maior efeito na neutralização dos danos causados pelo excesso de tempo sentado. Isso significa que pacientes em recuperação não precisam de longas sessões de treino para obter benefício. O que importa é a consistência: levantar-se periodicamente e dar alguns passos ao longo do dia. Essa abordagem é mais prática e menos intimidante do que a ideia de exercícios vigorosos, oferecendo uma via segura e eficaz para a reabilitação cardíaca.