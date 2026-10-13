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Narcolepsia: novo fármico experimental mantém pacientes acordados por até 28 minutos

Saúde

Para algumas pessoas, o sono diurno não é escolha nem preguiça: é uma invasão repentina do corpo. Imagine estar ao volante ou em reunião, e, sem aviso, o corpo simplesmente se desfaz. Para quem convive com narcolepsia tipo 1, esse cenário é uma ameaça real à segurança e à dignidade. Novos resultados de fase 2 de um medicamento chamado alicorextona sugerem uma abordagem diferente: em vez de apenas estimular o sistema nervoso, a substância tenta repor a função de um neurotransmissor ausente, o orexina.

Эксперимент по лишению сна
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Эксперимент по лишению сна

Quando o cérebro perde o controle do sono

A narcolepsia tipo 1 é causada pela deficiência de orexina, uma molécula cerebral responsável por manter o estado de alerta. Sem ela, pacientes enfrentam dois principais problemas: episódios de sonolência incontrolável durante o dia e cataplexia — uma perda súbita do tônus muscular que pode ocorrer em momentos de emoção intensa, como risada ou susto, fazendo com que as pernas cedejam ou o rosto relaxe involuntariamente, embora a pessoa permaneça consciente.

Uma estratégia diferente para a vigília

Diferentemente dos estimulantes tradicionais, que agem genericamente sobre o sistema nervoso, a alicorextona é projetada para mimetizar a atividade da orexina. Ela interage com os receptores específicos no cérebro, tentando "enganar" o mecanismo de regulação do sono para sustentar a atividade. É uma tentativa de corrigir a raiz neuroquímica do problema, em vez de apenas combatê-lo com força bruta.

O que os testes mostraram

Em um ensaio clínico de fase 2, randomizado e duplo-cego, 92 adultos dos EUA, Austrália e Europa participaram do estudo. Os voluntários receberam alicorextona em doses de 4, 6 ou 8 mg, ou placebo. A eficácia foi medida por um teste de latência de sono: os participantes eram colocados em uma sala escura e silenciosa e instruídos a ficar acordados o máximo possível.

Os dados indicam uma diferença substancial na capacidade de manter a vigília. O grupo que recebeu placebo adormeceu, em média, após 2 minutos. Já os pacientes tratados com alicorextona mantiveram-se acordados por 24 a 28 minutos. Além disso, os participantes relataram melhora na qualidade de vida e redução significativa nos episódios de cataplexia.

Segurança e efeitos colaterais

Apesar dos resultados positivos, o perfil de segurança revela reações indesejáveis comuns. Cerca de 55% dos voluntários experimentaram aumento da frequência urinária. Outros efeitos frequentes incluem: insônia (28%), salivação excessiva (25%), visão turva temporária (14%) e aumento da sudorese (7%).

O que esperar da medicação

É crucial esclarecer que a alicorextona é investigada especificamente para o tratamento da narcolepsia, e não como um suplemento para pessoas saudáveis que desejam dormir menos. O medicamento ainda está em fase experimental. Antes de que esteja amplamente disponível, são necessários estudos de maior escala e com duração prolongada para avaliar a segurança de longo prazo. Pacientes com narcolepsia devem discutir com seus neurologistas as opções terapêuticas atuais e, se aplicável, a possibilidade de participação em futuros ensaios clínicos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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