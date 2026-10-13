Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Associação de utentes opõe-se a aumento de preços de genéricos sem garantia de abastecimento

Saúde

A proposta da Equalmed para implementar um aumento mínimo de 5% nos preços dos medicamentos genéricos sem patente a partir de 2027 encontrou resistência na Associação dos Utentes de Medicamentos Genéricos (UMG). Para a organização, qualquer ajuste financeiro no setor não pode ser visto isoladamente, mas sim como um mecanismo que deve garantir, obrigatoriamente, a melhoria do abastecimento e a facilitação do acesso real dos cidadãos aos cuidados de saúde.

Разноцветные таблетки
Photo: https://unsplash.com by Earl Wilcox is licensed under Free
Разноцветные таблетки

A UMG argumenta que o direito formal ao medicamento só se concretiza quando há disponibilidade física na farmácia. Nesse sentido, a associação defende que a prioridade política deve focar-se em quatro eixos concretos: a redução de barreiras administrativas para fomentar a concorrência, o combate efetivo às ruturas de stock, a transparência nos processos judiciais que impedem a chegada de novos fármacos ao mercado e, crucialmente, a indexação de qualquer subida de preços a contrapartidas reais na oferta.

Existe também um receio pragmático quanto ao efeito dominó nos preços. A associação alerta que um aumento nos genéricos pode servir de pretexto para que os medicamentos de marca apliquem subidas injustificadas, penalizando ainda mais o utente.

Os números revelam um fosso significativo entre Portugal e o resto da Europa. Segundo dados da IQVIA, os genéricos representam 52% do volume do mercado nacional, enquanto a média europeia se situa nos 70%. Esta diferença de 18 pontos percentuais não é apenas uma estatística; representa uma perda financeira direta para as famílias portuguesas e para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que poderia beneficiar de uma maior poupança se a concorrência fosse mais robusta.

António Oliveira Andrade, presidente da Mesa da Assembleia Geral da UMG, é claro ao afirmar que a prioridade deve ser a defesa do utente. Para o responsável, as dimensões económica e logística são indissociáveis: alterar as condições económicas do setor só faz sentido se isso se traduzir em benefícios tangíveis para quem precisa do medicamento, evitando que a falta de disponibilidade ou o custo excessivo se tornem barreiras ao tratamento.

Na prática, as falhas no abastecimento transferem o custo da ineficiência do sistema para o bolso do cidadão. Quando um genérico mais acessível está esgotado, os doentes — especialmente aqueles com patologias crónicas — enfrentam duas opções penosas: ou recorrem a versões de marca significativamente mais caras, ou são forçados a percorrer várias farmácias à procura de alternativa, o que gera um desgaste físico e emocional evitável.

Como solução para mitigar estes riscos de produção e distribuição, a UMG aponta a diversificação de fabricantes. A associação termina por apelar a um debate nacional alargado, envolvendo reguladores, profissionais de saúde e a indústria, manifestando a sua abertura ao diálogo com entidades como a Equalmed, desde que o objetivo final seja a sustentabilidade do sistema e a garantia do acesso universal e efetivo à saúde.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
"Vamos destruir o sistema da oligarquia grega"
Rússia
"Vamos destruir o sistema da oligarquia grega"
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Jardinagem
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Bulgária propõe nova fórmula de cálculo para o salário mínimo
Mundo
Bulgária propõe nova fórmula de cálculo para o salário mínimo
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
Chebureks de massa choux: a gelatinização do amido define a crocância
últimos materiais
Associação de utentes opõe-se a aumento de preços de genéricos sem garantia de abastecimento
Bulgária propõe nova fórmula de cálculo para o salário mínimo
Escassez hídrica limita a produção econômica em 21 estados do México
Custo da habitação explode: IVA de 23% bloqueia projetos para classe média em Portugal
Peru projeta ganho de US$ 10,2 bilhões com IA e ativos ambientais
Soluções inteligentes: como o cardigã transforma seu visual no dia-a-dia
Não é uma marca: o que o relevo do ferro realmente faz
Argentina redireciona exportação de grãos para produção de biocombustíveis
Celine transforma silhueta utilitária da Reebok em híbrido de couro de cordeiro
Smart Charge da Geely: a potência de 2,2 MW e o custo térmico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.