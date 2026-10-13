Associação de utentes opõe-se a aumento de preços de genéricos sem garantia de abastecimento

A proposta da Equalmed para implementar um aumento mínimo de 5% nos preços dos medicamentos genéricos sem patente a partir de 2027 encontrou resistência na Associação dos Utentes de Medicamentos Genéricos (UMG). Para a organização, qualquer ajuste financeiro no setor não pode ser visto isoladamente, mas sim como um mecanismo que deve garantir, obrigatoriamente, a melhoria do abastecimento e a facilitação do acesso real dos cidadãos aos cuidados de saúde.

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A UMG argumenta que o direito formal ao medicamento só se concretiza quando há disponibilidade física na farmácia. Nesse sentido, a associação defende que a prioridade política deve focar-se em quatro eixos concretos: a redução de barreiras administrativas para fomentar a concorrência, o combate efetivo às ruturas de stock, a transparência nos processos judiciais que impedem a chegada de novos fármacos ao mercado e, crucialmente, a indexação de qualquer subida de preços a contrapartidas reais na oferta.

Existe também um receio pragmático quanto ao efeito dominó nos preços. A associação alerta que um aumento nos genéricos pode servir de pretexto para que os medicamentos de marca apliquem subidas injustificadas, penalizando ainda mais o utente.

Os números revelam um fosso significativo entre Portugal e o resto da Europa. Segundo dados da IQVIA, os genéricos representam 52% do volume do mercado nacional, enquanto a média europeia se situa nos 70%. Esta diferença de 18 pontos percentuais não é apenas uma estatística; representa uma perda financeira direta para as famílias portuguesas e para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que poderia beneficiar de uma maior poupança se a concorrência fosse mais robusta.

António Oliveira Andrade, presidente da Mesa da Assembleia Geral da UMG, é claro ao afirmar que a prioridade deve ser a defesa do utente. Para o responsável, as dimensões económica e logística são indissociáveis: alterar as condições económicas do setor só faz sentido se isso se traduzir em benefícios tangíveis para quem precisa do medicamento, evitando que a falta de disponibilidade ou o custo excessivo se tornem barreiras ao tratamento.

Na prática, as falhas no abastecimento transferem o custo da ineficiência do sistema para o bolso do cidadão. Quando um genérico mais acessível está esgotado, os doentes — especialmente aqueles com patologias crónicas — enfrentam duas opções penosas: ou recorrem a versões de marca significativamente mais caras, ou são forçados a percorrer várias farmácias à procura de alternativa, o que gera um desgaste físico e emocional evitável.

Como solução para mitigar estes riscos de produção e distribuição, a UMG aponta a diversificação de fabricantes. A associação termina por apelar a um debate nacional alargado, envolvendo reguladores, profissionais de saúde e a indústria, manifestando a sua abertura ao diálogo com entidades como a Equalmed, desde que o objetivo final seja a sustentabilidade do sistema e a garantia do acesso universal e efetivo à saúde.