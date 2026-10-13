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A verdade sobre a hipertensão: como manter a pressão sob controle diariamente

Saúde

Há uma ideia persistente no consultório e entre os pacientes: a de que a pressão alta é um inimigo que, uma vez derrotado com a medicação certa, nunca mais aparecerá. A realidade, no entanto, é mais sutil e exige uma mudança de postura mental. Para quem sofre com a hipertensão, o objetivo raramente é a cura definitiva, mas sim o controle eficaz. É esse controle, dia após dia, que reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares graves, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Измерение артериального давления
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Измерение артериального давления

Anna Loktionova, cardiologista do Centro de Pesquisa Médica Nacional "Centro de Tratamento e Reabilitação", vinculado ao Ministério da Saúde da Rússia, esclarece esse ponto crucial. Ela explica que o receio de tomar um "pílula para o resto da vida" é um dos maiores obstáculos ao tratamento adequado. A hipertensão, na grande maioria dos casos, é uma condição crônica. Os medicamentos não eliminam a doença, mas mantêm os indicadores em uma zona segura, protegendo os órgãos vitais. Há exceções, principalmente em estágios iniciais, onde mudanças significativas no estilo de vida permitem aos médicos reduzir a dosagem. Mesmo nesses casos, o foco não é uma suposta "limpeza" do organismo, mas sim a diminuição da carga mecânica sobre as artérias.

Pequenos ajustes com efeito mensurável

A base desse controle reside em escolhas cotidianas que, sozinhas, não são mágicas, mas que, em conjunto, reduzem a sobrecarga sobre o sistema cardiovascular. O primeiro e mais tangível passo envolve a alimentação. Reduzir o consumo de sal para menos de 5 gramas por dia não é apenas uma recomendação vaga de bem-estar; é uma intervenção concreta que, segundo evidências, pode baixar a pressão sistólica em 4 a 5 mm Hg. Esse é um efeito fisiológico real e mensurável.

Além do sal, é benéfico limitar gorduras de origem animal, como manteiga, carnes gordas e queijos, bem como o consumo de álcool. Por outro lado, a inclusão de vegetais, frutas e peixes gordos na dieta traz benefícios diretos à saúde vascular. Esse ajuste dietético funciona em sinergia com a atividade física. Exercícios aeróbicos regulares — como caminhar, fazer caminhadas nórdicas, andar de bicicleta ou nadar — ajudam a manter o peso dentro da faixa saudável. Para o coração, a consistência e a regularidade são mais importantes do que a intensidade exaustiva de uma sessão esporádica.

Outro pilar fundamental é a cessação do tabagismo. A combinação de hipertensão, tabagismo e diabetes constitui um triângulo de risco que acelera o desenvolvimento da aterosclerose. Trata-se de uma doença sistêmica: as placas de gordura e cálcio não se formam apenas em uma artéria específica, mas podem se desenvolver em todo o corpo, ameaçando múltiplos órgãos simultaneamente.

Por que a medicação continua após a cirurgia

Um mal-entendido comum é a crença de que uma intervenção cirúrgica nas artérias elimina a necessidade de medicação. Anna Loktionova enfatiza que isso não é verdade. Mesmo após uma cirurgia, a ameaça não desapareceu. Sem a terapia medicamentosa contínua, há o risco de novas placas se formarem ou de trombos obstruírem a artéria novamente, o que pode levar à invalidação ou até à morte. Portanto, a medicação e o monitoramento regular dos exames de sangue fazem parte de uma estratégia de longo prazo, não uma medida temporária de emergência.

Em última análise, a combinação de alimentação equilibrada, movimento regular e ausência de tabaco não é um substituto para a medicina, mas um aliado poderoso. Esses hábitos reduzem a carga sobre os vasos sanguíneos, o que permite que os médicos escolham esquemas de tratamento menos agressivos. Para o paciente, o resultado é uma vida mais longa e ativa, com a tranquilidade de saber que o risco de complicações graves está sendo gerido com base em evidências, não em promessas fáceis de bem-estar.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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