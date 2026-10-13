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Música e coração: o que a sua escolha pode afetar a sua saúde

Saúde

Existem momentos em que a rotina exige uma pausa, não para descansar o corpo inerte, mas para regular a máquina interna que sustenta a vida. Ouvir música é um gesto comum, presente na maior parte dos dias, mas nem sempre a escolha do som é feita com atenção à resposta fisiológica que ela provoca. A relação entre o que ouvimos e o ritmo do coração ou a pressão arterial não depende do rótulo do gênero, mas da estrutura interna da peça: seu ritmo, sua dinâmica e sua previsibilidade. É nesses detalhes técnicos que se encontra a diferença entre um auxílio terapêutico e um estímulo de alerta.

"Ритм в природе и повседневной жизни"
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
"Ритм в природе и повседневной жизни"

Irina Krashkina, psicoterapeuta da clínica "Meditsina”, explica que o sistema nervoso autônomo responde diretamente às características sonoras. A conexão entre os centros auditivos, o sistema límbico e o controle vegetativo permite que a música altere o tônus da atividade simpática e parassimpática. Na prática, isso significa que uma melodia lenta e suave, com um ritmo constante, tende a reduzir a frequência cardíaca e a pressão sistólica, além de aprofundar a respiração. Por outro lado, sons altos e rápidos ativam o sistema de alerta, acelerando o batimento cardíaco e, potencialmente, elevando a pressão arterial. Não se trata de um efeito mágico, mas de uma reação neurofisiológica mensurável.

O dado por trás da sensação

A literatura médica oferece mais evidências sobre a música clássica, especialmente em composições lentas que evitam contrastes bruscos de volume. O parâmetro central, segundo a especialista, é o tempo, em torno de 60 batimentos por minuto, que favorece a ativação do sistema parassimpático — aquele associado ao repouso e à digestão. Estudos indicam que frases musicais com duração próxima a 10 segundos, sincronizadas com as oscilações naturais da pressão (as ondas de Mayer) e com o ritmo respiratório de aproximadamente seis inspirações por minuto, podem fortalecer a influência do nervo vago.

Para pessoas que convivem com hipertensão, pesquisas sugerem que a escuta de música tranquila por 20 a 30 minutos diários resultou em uma redução modesta da pressão sistólica, da ordem de alguns milímetros de mercúrio. É importante manter as proporções: a música atua como um complemento ao tratamento, não como substituto da farmacoterapia. Além disso, faixas agitadas ou emocionalmente intensas, especialmente em períodos de estresse, podem piorar temporariamente os indicadores. O benefício existe, mas tem fronteiras claras.

A escolha que depende de você

Não há uma fórmula única que funcione para todos. O guia mais confiável é a percepção subjetiva do próprio organismo. Ao buscar um som para relaxar, critérios como um tempo lento ou moderado, a ausência de letras (evitando a carga cognitiva de processar palavras) e harmonias suaves, com poucos picos de intensidade, são pontos de partida racionais. A música clássica e instrumental frequentemente atende a esses requisitos devido à sua estrutura previsível.

A música eletrônica não é uma entidade única: composições ambiente de caráter meditativo podem produzir o mesmo efeito calmante, enquanto gêneros energéticos são mais adequados para acompanhar o esforço físico. Sons da natureza, como chuva ou mar, são percebidos como neutros e ajudam na distração, embora os dados específicos sobre seu impacto direto na pressão arterial sejam limitados. O indicador definitivo de eficiência não está no gênero, mas no corpo: se a respiração se alinha, o pulso desacelera e os pensamentos se acalmam, a escolha está funcionando para aquele momento e para aquela pessoa. Essa observação contínua é mais valiosa do que qualquer prescrição rígida.

Antes de incorporar esse hábito à rotina, especialmente se houver condições de saúde pré-existentes, a adequação de qualquer prática deve ser conversada com o médico assistente. A ciência oferece as peças do quebra-cabeça, mas a montagem final depende da individualidade de quem está ali, ouvindo o som e sentindo o próprio corpo responder.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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