Bebidas muito quentes triplicam o risco de câncer de esôfago, aponta estudo da Oxford

Imagine a cena: você está prestes a dar o primeiro gole de um café recém-servido, mas a superfície ainda está fervendo. É nesse instante, antes mesmo do paladar, que o corpo já começa a reagir a um estímulo que, segundo novos alertas sanitários, pode ser mais danoso do que se pensava. Uma análise abrangente, apoiada por dados de um estudo conduzido pela Universidade de Oxford com quase um milhão de participantes, sugere que a hábito de consumir bebidas em temperaturas muito elevadas pode elevar significativamente o risco de desenvolver carcinoma escamoso do esôfago.

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O alerta, reforçado pelo Ministério da Saúde, não trata de proibir o café ou o chá, mas de entender o que acontece quando a mucosa esofágica é exposta repetidamente a calor intenso. Os dados indicam que pessoas que preferem bebidas escaldantes apresentam um risco de adoecimento mais de três vezes superior ao de quem consome líquidos apenas mornos. Além da temperatura, o volume também pesa na equação: o consumo diário de seis ou mais xícaras de cafeína, seja em formato de café ou chá, está associado a um aumento de 71% na probabilidade de desenvolver esse tipo de câncer. Curiosamente, os pesquisadores não identificaram diferenças significativas na nocividade entre as duas bebidas; o inimigo, nesse contexto, parece ser o calor, não a cafeína em si.

Por que a temperatura importa

Para compreender a gravidade do achado, é preciso visualizar a anatomia simples por trás do problema. O esôfago é um tubo muscular que serve de ponte entre a boca e o estômago. Sua superfície interna é revestida por uma mucosa delicada, projetada para transportar alimentos, não para aguentar fervura. Quando ingerimos bebidas muito quentes, essa camada protetora sofre microlesões causadas pelo impacto térmico. A repetição desse processo ao longo de anos pode contribuir para alterações celulares que, em conjunto com outros fatores, favorecem o surgimento do tumor.

É fundamental, porém, manter a perspectiva correta sobre o peso desse risco. Especialistas em oncologia e epidemiologia lembram que a ingestão de bebidas quentes não é, sozinha, a causa única do câncer esofágico. A doença é multifatorial. Hábitos como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool permanecem como pilares centrais na formação do risco. O calor da bebida atua como um coadjuvante agressivo, mas não age isoladamente na maioria dos casos clínicos.

A recomendação prática, portanto, não é drástica. Não se trata de abrir mão do ritual matinal do café ou do chá da tarde. A orientação é simples e acessível: permitir que a bebida esfrie um pouco antes de levá-la à boca. Dado o tempo de espera necessário para a temperatura cair para níveis seguros, o sabor e o prazer da bebida não perdem sua essência. A cautela, nesse caso, é a forma mais eficaz de proteger a mucosa sem abrir mão dos hábitos de bem-estar. Conversar com o médico assistente sobre seus hábitos alimentares e fatores de risco individuais continua sendo o passo mais seguro para qualquer decisão sobre saúde.