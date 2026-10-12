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Açúcar e antibióticos: uma combinação devastadora para a microbiota intestinal

Saúde

Para pacientes em tratamento intensivo, a notícia vai além de uma simples recomendação nutricional: combinar antibióticos com uma dieta rica em açúcar pode acelerar significativamente a perda da microbiota intestinal benéfica. Pesquisadores nos Estados Unidos demonstraram que, durante a terapia antibacteriana, cada 100 gramas de açúcar consumidas diariamente estão associadas a uma redução de 24% na diversidade das bactérias intestinais.

Стевия
Photo: Pinterest by Suzanne Muhawes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стевия

Como o açúcar age sobre a flora intestinal

O estudo, publicado na revista Nature, envolveu especialistas do City of Hope National Medical Center, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center e da Faculdade de Medicina Grossman da Universidade de Nova York. Ao longo de cinco anos, a equipe analisou mais de mil amostras de microbioma e dados de 40.000 refeições de pacientes com câncer de sangue que submetidos a transplantes de células-tronco e quimioterapia agressiva.

Embora os antibióticos de amplo espectro já eliminem parte das bactérias protetoras por si só, o açúcar atua como um catalisador desse processo de destruição. Para ter uma ideia concreta, 100 gramas de açúcar equivalem aproximadamente ao volume de um grande milk-shake.

A redução na diversidade microbiana cria o ambiente ideal para o colonização por microrganismos patogênicos, como os enterococos. Para indivíduos com o sistema imunológico comprometido, isso significa um risco elevado de desenvolver infecções sanguíneas graves e complicações imunológicas após o transplante.

Evidências e limitações

Experimentos em camundongos de laboratório confirmaram que o crescimento explosivo de patógenos ocorre especificamente na combinação de dieta doce com o uso de antibióticos. Em grupos que consumiram açúcar sem a medicação, essas consequências negativas não foram observadas, sugerindo que o efeito é sinérgico e não isolado.

Pavel Eershov, especialista em organização da saúde e saúde pública, destaca que esses resultados levantam questões sobre os padrões de nutrição hospitalar. Em alguns países, pacientes debilitados recebem misturas calóricas e açucaradas para suporte energético; no entanto, em contexto de terapia antibacteriana, essa abordagem pode ser contraproducente.

É importante esclarecer que esta é uma observação sobre riscos associados a um estilo de vida específico durante o tratamento, e não uma nova droga ou protocolo aprovado. A recomendação prática derivada da fonte é que limitar o consumo de açúcar durante o período de uso de antibióticos pode ser uma ferramenta acessível para proteger o microbioma. Isso pode ajudar a reduzir a probabilidade de infecções secundárias e favorecer a recuperação do organismo sem custos adicionais de tratamento. No entanto, qualquer alteração na dieta de um paciente em tratamento deve ser discutida e validada pelo médico assistente, considerando as necessidades energéticas e clínicas individuais.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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