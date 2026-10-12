Ponta branca ou escura no fio de cabelo? O que a cor indica sobre a saúde do couro cabeludo

Todo mundo que já olhou de perto um fio de cabelo caído no ralo do chuveiro ou na escova sabe que as pontas não são todas iguais. Algumas terminam em uma extremidade branca e transparente; outras parecem pequenas gotas escuras e carnosas. Essa diferença, que muitas vezes passa despercebida, carrega uma informação valiosa sobre o ciclo de vida do fio e pode ajudar a distinguir entre a renovação natural da pelagem e um processo que exige atenção médica.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с выпадением волос

Para entender o que se vê, é preciso observar o que acontece dentro do couro cabeludo. Cada fio passa por três fases: o anágeno (crescimento ativo), o catágeno (transição) e o telógeno (repouso e queda). No cotidiano, a maioria dos fios que perdemos pertence à fase de repouso. É por isso que, em condições normais, a maioria das pontas recolhidas na escova é branca e translúcida, indicando que o ciclo terminou e o fio está pronto para ser substituído.

Quando a 'bola' branca é a regra

Ver esses fios brancos é parte do funcionamento fisiológico do corpo. No entanto, a quantidade importa. A dermatologista e endocrinologista Dilyara Lebedeva esclarece que a perda de cabelo com folículos brancos é considerada normal, a menos que haja uma queda massiva, definida como a perda de mais de 20 a 30% da cobertura capilar.

Se essa sobra de fios brancos se torna preocupante, o olhar clínico volta no tempo. Como a fase de repouso dura cerca de cinco a seis semanas, as causas para essa queda anômala geralmente devem ser procuradas em eventos que ocorreram há aproximadamente um mês e meio antes do início dos sintomas. Nesse cenário, exames para verificar os níveis de ferro e as funções da tireoide são marcadores típicos para investigar o problema.

O que a ponta escura revela

A situação muda de natureza quando a escova começa a acumular fios com a extremidade escura, carnuda e inchada. Isso indica uma alopecia anagênica, um estado em que o cabelo se desprende do folículo durante a fase de crescimento ativo, em vez de terminar seu ciclo naturalmente. Esse tipo de perda é raro e sinaliza que o organismo sofreu um impacto sistêmico significativo.

De acordo com a especialista, as causas para esse fenômeno podem incluir quimioterapia para tratamentos oncológicos, infecções graves que provocam inflamação aguda, exposição à radiação ou toxinas. Nestes casos, a perda pode ser muito rápida, ocorrendo às vezes em poucos dias, e a consulta com um dermatologista ou endocrinologista torna-se obrigatória para o diagnóstico.

É fundamental, porém, separar o sinal médico de fatores mecânicos do dia a dia. Fios com extremidade escura aparecem com frequência após o uso de pinças para depilação, cera ou devido a penteados muito apertados. Nesses contextos, a queda é forçada mecanicamente e a presença da 'bola' escura não indica doença. Lembre-se também de que um único folículo pode produzir até 30 novos fios ao longo da vida e que lavar o cabelo não acelera a queda; ele apenas remove os fios que já haviam completado seu ciclo e estavam prontos para cair.