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A verdade sobre a creatina: como ela pode ajudar na massa muscular aos 50 anos

Saúde

Existe um questionamento recorrente entre adultos que começam a perceber mudanças no corpo: é possível preservar a massa muscular sem depender exclusivamente de treinos intensos? Um estudo recente publicado na Journal of the International Society of Sports Nutrition oferece uma resposta parcial a essa dúvida, sugerindo que a suplementação com creatina monohidratada pode contribuir para a manutenção da força e da massa magra, especialmente em pessoas entre 45 e 65 anos. No entanto, é fundamental esclarecer desde o início: isso não se trata de uma "pílula anti-envelhecimento" nem de um substituto para a atividade física. Os resultados mostram benefícios em um período curto de observação, funcionando como um coadjuvante, e não como uma solução isolada.

Спортсмен принимает креатин после тренировки
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Спортсмен принимает креатин после тренировки

A pesquisa foi conduzida pela Texas A&M University e envolveu 64 participantes saudáveis, de ambos os sexos, nessa faixa etária. O desenho experimental foi específico: os voluntários primeiro definiram seu estilo de vida, escolhendo entre permanecerem sedentários ou adotar uma rotina que incluía exercícios e dieta específica. Após essa autoseleção, eles foram randomizados em dois grupos. Um deles recebeu 10 g de creatina monohidratada por dia (divididas em duas doses de 5 g), enquanto o outro recebeu placebo. A duração do estudo foi de 12 semanas.

O que o corpo faz com a creatina e o que foi observado

Para entender o impacto, é necessário visualizar o que acontece dentro da célula muscular. A creatina auxilia na regeneração rápida do ATP (adenosina trifosfato), a "moeda" de energia que as células usam para se contrair e para o cérebro processar informações. Com o envelhecimento, ocorre a sarcopenia, a perda gradual de massa e força muscular, um processo que tende a acelerar quando há perda de peso, pois o corpo pode usar a massa muscular como fonte de energia se não houver estímulo adequado. Ao aumentar os estoques de fosfocreatina, a creatina acelera o resíntese do ATP, permitindo que o músculo trabalhe por mais tempo ou com mais intensidade antes de fadigar.

Os dados coletados indicaram que, no grupo que realizava exercícios e seguia dieta, a suplementação de creatina resultou em uma redução maior da porcentagem de gordura corporal, melhor preservação da massa muscular e ganho significativo de força nos membros superiores e inferiores em comparação ao grupo do placebo. Esse é um resultado coerente com a fisiologia: mais energia disponível significa capacidade de executar mais repetições ou cargas maiores.

Um achado que gera mais interesse, porém exige cautela, veio do grupo que não realizava exercícios. Nesses participantes, a ingestão de creatina também levou a um aumento na massa magra e a melhorias em indicadores de força e resistência. Jacob Zemer, treinador que não participou da pesquisa, descreveu isso como uma observação notável para a faixa etária estudada. Ele sugere que isso pode indicar um crescimento real de tecido muscular, e não apenas retenção de água intracelular, embora, em um estudo de 12 semanas, seja difícil separar completamente a contribuição do balanço hídrico da hipertrofia real.

Mecanismos, limitações e peso da evidência

Além da musculatura, os autores notaram melhorias em certos testes de memória e processamento cognitivo nos suplementados. O mecanismo proposto é semelhante: o cérebro também consome muito ATP, e a creatina pode ajudar a manter a função cognitiva sob estresse energético. Contudo, essa conclusão precisa ser tratada com extrema cautela. Testes cognitivos são sensíveis a fatores externos como fadiga, atenção ou mesmo o efeito placebo (a expectativa de melhora). Doze semanas são insuficientes para afirmar qualquer efeito neuroprotetor de longo prazo.

Do ponto de vista da hierarquia de evidências, trata-se de um ensaio clínico randomizado (ECR), um bom nível de prova, mas com limitações metodológicas importantes. A principal é que a escolha entre o grupo "ativo" e o "sedentário" foi feita pelos próprios participantes, e não aleatória. Isso cria um viés de seleção: pessoas que optam por se exercitar geralmente já possuem hábitos de vida mais saudáveis, melhor nutrição e maior motivação, o que pode ter influenciado os resultados. Além disso, a amostra era pequena (64 pessoas) e composta exclusivamente por adultos saudáveis. Portanto, não é possível extrapolar automaticamente esses resultados para pessoas com doenças metabólicas, neurodegenerativas ou outras condições crônicas.

É importante também notar a dose utilizada. Dez gramas diárias excedem a dose de manutenção tipicamente recomendada (geralmente 3 a 5 g). Embora o Office of Dietary Supplements do NIH (Instituto Nacional de Saúde dos EUA) considere a creatina segura para adultos saudáveis, doses maiores podem causar desconforto gástrico, inchaço ou retenção de líquido. Na ausência de exercícios, onde o estímulo para hipertrofia é nulo, essa retenção de água pode dificultar a interpretação de se o aumento de peso se deveu a massa muscular ou a fluidos.

Implicações práticas e limites da conclusão

O resultado mais robusto deste estudo é que, em homens e mulheres saudáveis de 45 a 65 anos, a ingestão diária de 10 g de creatina monohidratada por 12 semanas melhorou a força e, provavelmente, a massa magra, independentemente da prática de exercícios. No entanto, o efeito foi mais acentuado no grupo ativo. Isso reforça uma verdade básica da fisiologia: o exercício continua sendo o estímulo fundamental para o crescimento e a saúde muscular. A creatina é uma ferramenta bioquímica que pode potencializar os efeitos do treino, mas não pode substituí-lo.

Para quem se preocupa com a perda de massa muscular relacionada à idade, a mensagem prática é que a creatina pode ser uma peça em uma estratégia maior, que deve incluir ingestão adequada de proteínas, treinos de força consistentes e sono de qualidade. Depender apenas de um suplemento é insuficiente. Se você está considerando o uso de creatina, especialmente em doses mais altas, é essencial conversar com seu médico, principalmente se houver qualquer histórico de problemas renais. A escolha de uma marca confiável e a hidratação adequada são fatores de segurança importantes. Este estudo acrescenta evidências de que o envelhecimento não é necessariamente um sentença para a disfunção muscular, mas não revoga as regras básicas do corpo: movimento, nutrição e tempo. A creatina é, em essência, uma dica bioquímica que opera dentro das fronteiras definidas pelo seu estilo de vida.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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