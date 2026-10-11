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Radioterapia de baixa dose reduz risco de incapacidade por osteoartrite do joelho em 67%

Saúde

A osteoartrite do joelho, que afeta cerca de 365 milhões de pessoas globalmente, é caracterizada pela degeneração progressiva da cartilagem e de outros tecidos articulares. Embora exercícios e medicamentos ajudem a controlar a dor, a maioria das terapias atuais não impede a destruição estrutural da articulação. No entanto, novos dados sugerem que a radioterapia de baixa dose pode ir além do alívio sintomático e alterar a evolução da doença em estágios iniciais.

Боль в коленном суставе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Боль в коленном суставе

Uma análise de longo prazo de um ensaio clínico randomizado realizado na Rússia, apresentados na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Radioterápica (ASTRO), acompanhou 292 participantes com osteoartrite sintomática nos estágios 0, 1 ou 2 (segundo a classificação de Kellgren-Lawrence). Os pacientes foram divididos entre um grupo que recebeu apenas glucosamina e condroitina e outro que, além dos medicamentos, foi submetido a 10 sessões de radioterapia de baixa energia (dose total de 4,5 Gy), com o objetivo de reduzir a inflamação intra-articular.

Os resultados revelaram que, enquanto ambos os grupos sentiram redução inicial da dor, apenas o grupo submetido à radioterapia manteve o alívio de forma sustentada, apresentando melhorias mais significativas e duradouras na função física e na qualidade de vida.

O ponto central do estudo reside na evidência estrutural e funcional a longo prazo:

  • Imagens por Ressonância Magnética (RM): Acompanhamentos de três anos mostraram que pacientes irradiados apresentaram uma leve melhora nos indicadores de imagem aos 12 meses, enquanto o grupo de controle apresentou piora. Essa diferença persistiu durante todo o período de monitoramento por imagem.
  • Taxas de Incapacidade: A análise de registros médicos por quase 12 anos indicou que a radioterapia esteve associada a uma redução de 67% no risco ajustado de incapacidade oficial causada pela osteoartrite.
  • Subgrupo de Estágio 2: O efeito mais expressivo ocorreu em pacientes com osteoartrite de grau 2 (doença estabelecida, mas sem destruição massiva). Neste grupo, a taxa de incapacidade foi de 31% para quem recebeu radioterapia, contra 61% no grupo apenas medicamentoso. Além disso, a necessidade de próteses de joelho foi menor (14% vs 36%).

Para o Dr. Bobby Koneru, um dos autores da pesquisa, a concordância entre a melhora relatada pelos pacientes, a menor degeneração vista na RM e a redução da incapacidade sugere que o tratamento pode atuar como um modificador da doença, especialmente no "estágio 2", que funcionaria como uma janela de oportunidade terapêutica.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam limitações importantes. O estudo foi realizado em um único centro na Rússia e não utilizou a técnica de "sham" (radioterapia simulada), o que significa que os pacientes sabiam qual tratamento estavam recebendo. Além disso, a diferença na frequência de próteses de joelho não atingiu significância estatística na população total do estudo, apenas no subgrupo.

Quanto à segurança, não foram registrados casos de câncer na área irradiada durante o acompanhamento, embora os autores admitam que o desenho do estudo não foi feito para medir riscos oncológicos a longuíssimo prazo em pacientes jovens. O próximo passo indicado pelos especialistas é a realização de um ensaio multicêntrico, randomizado e com controle rigoroso para confirmar se a radioterapia de baixa dose realmente preserva a saúde articular de forma definitiva.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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