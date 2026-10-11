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Anvisa autoriza fase I de testes da vacina Vivaxin contra malária por Plasmodium vivax no Brasil

Saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu sinal verde para o início dos testes em seres humanos da Vivaxin, a primeira vacina do mundo desenvolvida especificamente contra a malária causada pelo parasita Plasmodium vivax. O imunizante é resultado de tecnologia 100% brasileira, desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas (CTVacinas) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Вакцинация пациентки
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вакцинация пациентки

Para compreender a relevância deste passo, é preciso diferenciar os alvos biológicos. Atualmente, as vacinas contra a malária já recomendadas globalmente focam no Plasmodium falciparum, espécie predominante na África. No entanto, nas Américas e na Ásia, o cenário é diferente: o P. vivax é o principal agente causador da doença. No Brasil, essa disparidade é evidente, com a região amazônica concentrando a maioria dos casos — totalizando 118.037 registros em 2025.

O estágio atual: Fase I

É fundamental pontuar que a Vivaxin não está pronta para uso clínico, mas entra agora na Fase I de ensaios clínicos. O objetivo desta etapa não é medir a eficácia preventiva final, mas sim estabelecer a segurança do imunizante. O estudo contará com 48 voluntários, com idades entre 18 e 59 anos e sem histórico prévio de infecção, que serão monitorados por 360 dias. Os pesquisadores avaliarão:

  • A segurança da aplicação;
  • Possíveis reações adversas;
  • A capacidade da vacina de estimular uma resposta imunológica inicial.

O Ministério da Saúde prevê um investimento de R$ 12 milhões para cobrir as etapas subsequentes (Fases I, II e III), caminho necessário para que qualquer vacina possa ser validada como segura e eficaz para a população geral.

O desafio da imunidade

A malária, transmitida pela picada de fêmeas do mosquito Anopheles, apresenta um desafio biológico complexo. Segundo o Ministério da Saúde, embora pessoas que sofreram múltiplos episódios da doença possam desenvolver uma "imunidade parcial" (apresentando menos sintomas), a ciência ainda não observou a chamada "imunidade esterilizante" — aquela que confere proteção total e impede a infecção.

É justamente essa lacuna que a Vivaxin tenta preencher. A importância de um imunizante específico para o P. vivax torna-se ainda mais crítica em regiões extra-amazônicas; embora a incidência seja menor nessas áreas, a letalidade tende a ser maior devido à menor familiaridade dos sistemas de saúde locais com a patologia.

Em suma, a autorização da Anvisa marca a transição de uma promessa laboratorial para a prova real em humanos. O sucesso da Fase I será o primeiro termômetro para saber se a tecnologia brasileira pode, futuramente, transformar a prevenção de uma doença que ainda desafia a medicina tropical.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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