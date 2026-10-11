Ceratite amebiana atinge usuários de lentes de contato via água encanada

Para quem usa lentes de contato, a ameaça pode não vir de um lago ou rio, mas da água do chuveiro. O risco central é o ceratite amebiano, uma inflamação grave da córnea causada pelo organismo Acanthamoeba. Embora essas amebas sejam frequentemente associadas a corpos d'água abertos, elas também sobrevivem em tubulações de água encanada e em cabines de chuveiro. O problema surge quando o microrganismo entra em contato com a lente, criando um ambiente propício à infecção.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Насадка на душ с красным цветом

O mecanismo de contaminação depende da própria estrutura da lente. Ao aderir firmemente ao olho, o dispositivo cria um espaço úmido e fechado. Nessa zona, os micro-organismos ficam presos e começam a invadir os tecidos da córnea, que frequentemente apresentam microlesões causadas pelo uso contínuo das lentes. Segundo Alexandra Strugova, oftalmologista citada pela Gazeta. Ru, nas fases iniciais a condição se disfarça como um simples conjuntivite, com vermelhidão e lacrimejamento, o que pode levar a um diagnóstico inicial incorreto.

A dor como sinal de alerta

Existe, porém, um detalhe clínico que ajuda a distinguir essa infecção de outras irritações oculares comuns: a intensidade da dor. O sinal mais característico do ceratite amebiano é uma dor aguda que não corresponde à aparência externa do olho. Ou seja, a pessoa sente muito mais sofrimento do que o que seria esperado pela vermelhidão visível. Outro indicador importante é a fotofobia, uma reação forte e desconfortável à luz.

Strugova explica que, muitas vezes, o paciente passa semanas tratando o que parece ser apenas um desconforto leve ou areia no olho, usando colírios sem melhora. É a desproporção entre a dor sentida e o quadro clínico visível que deve levantar suspeitas. Se a condição for ignorada por tempo demais, pode evoluir para uma opacidade persistente da córnea. Nesses casos avançados, o tratamento conservador deixa de ser eficaz e a recuperação da visão depende exclusivamente de uma cirurgia complexa de transplante de tecido.

Higiene e prevenção

A prevenção não requer exames sofisticados, mas sim a observância rigorosa de regras de higiene. A principal diretriz é proibir qualquer contato entre as lentes de contato e a água, seja ela do chuveiro, da piscina ou da torneira. Os dispositivos devem ser removidos antes de qualquer procedimento que envolva água. Além disso, os potes de armazenamento devem ser limpos exclusivamente com soluções especiais dedicadas, jamais com água do registro.

A negligência com essas regras, especialmente o hábito de dormir com as lentes, multiplica o risco de danos irreversíveis à visão, tornando o organismo mais vulnerável tanto a bactérias agressivas quanto a esses protozoários.