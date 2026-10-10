Mulheres apresentam maior prevalência de dor em todas as regiões do corpo

Um estudo abrangente publicado na revista Nature Medicine revelou que a prevalência de dor é consistentemente maior em mulheres do que em homens, independentemente da região anatômica do corpo. A análise, liderada por Matt Fillingham, da Universidade McGill, baseou-se em dados populacionais de 902 fontes provenientes de 118 países, englobando mais de seis milhões de participantes.

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Os pesquisadores examinaram dados do período entre 1990 e 2025, categorizando os sintomas em 11 zonas anatômicas. Os resultados indicam que as mulheres apresentam uma frequência mais elevada de sensações dolorosas, com um risco relativo que varia de 1,08 a 1,83. As disparidades mais acentuadas entre os gêneros foram observadas em dores faciais (risco 1,83), dores de cabeça (risco 1,74) e dores abdominais (risco 1,60). De modo geral, a prevalência de dor variou entre 2%, no caso de dores na face, e 40%, para dores nas costas.

O estudo também analisou a progressão da dor ao longo da vida. No sistema musculoesquelético (costas, quadril e joelho), o aumento não é linear: o ritmo de crescimento mais rápido ocorre entre os 20 e 55 anos, atingindo o pico de frequência no grupo de 75 anos ou mais. A prevalência geral de dor, sem especificação de local, cresce continuamente com a idade, partindo de aproximadamente 30% aos cinco anos e chegando a 70% aos cem anos. Já as manifestações mais intensas de dor seguem uma trajetória em forma de "U invertido", atingindo seu ápice na idade adulta.

Fatores geográficos e socioeconômicos também influenciam os dados. A partir dos 40 anos, a frequência de dores gerais, articulares e nas costas aumenta drasticamente em regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Ao atingirem os 80 anos, a população dessas áreas apresenta uma predominância significativamente maior de sintomas dolorosos em comparação com habitantes de países desenvolvidos.

Cerca de 20% dos casos de dor foram associados a fatores de risco modificáveis. O tabagismo correlacionou-se com um aumento leve, porém constante, da dor, com efeito máximo nas dores faciais (risco relativo de 1,67). A obesidade impactou principalmente as articulações de carga: tornozelo (risco 1,91), joelho (risco 1,86) e quadril (risco 1,61). Já a baixa renda familiar apresentou a correlação mais forte com dores no peito, onde o risco chega a dobrar (risco relativo de 2,09).

De acordo com os autores, esses dados estabelecem uma base para um monitoramento global e vigilância epidemiológica mais precisos sobre a prevalência da dor, elemento essencial para o desenvolvimento de medidas preventivas.