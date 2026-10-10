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Sobrepeso e obesidade no diagnóstico de demência estão associados a menor risco de morte

Saúde

Ter excesso de peso ou obesidade no momento do diagnóstico de demência pode estar associado a uma menor probabilidade de morte. É o que indica um estudo liderado por Virginia Chan, da Universidade de Nova York, publicado no Journal of Alzheimer's Disease.

Сравнение ИМТ
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сравнение ИМТ

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram dados de 4.523 americanos com mais de 50 anos, acompanhados entre 1998 e 2022 como parte do estudo nacional HRS. Utilizando o modelo de riscos proporcionais de Cox e ajustando as variáveis para características demográficas, tabagismo e a presença de outras doenças crônicas, a equipe identificou a seguinte redução no risco de óbito em comparação a pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) normal:

  • Sobrepeso: risco reduzido para 0,84;
  • Obesidade leve: risco reduzido para 0,73;
  • Obesidade moderada ou grave: risco reduzido para 0,78.

Os autores ressaltam que, por se tratar de um estudo de coorte observacional e não de um ensaio clínico randomizado, não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito. Além disso, a equipe realizou análises adicionais para verificar se a correlação era influenciada por vieses de sobrevivência, a perda de peso decorrente da própria progressão da doença ou a estratificação por colisor, mas não encontrou contribuições significativas desses fatores para o resultado observado.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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