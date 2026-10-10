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Alerta sobre o Aedes aegypti: infestações sob controle, mas ainda há riscos ocultos

Saúde

Um paradoxo marca o cenário atual da saúde pública no Brasil: enquanto a presença do mosquito Aedes aegypti continua alarmante em quase metade do país, o número de pessoas efetivamente doentes caiu drasticamente. De acordo com o 2º ciclo do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pelo Ministério da Saúde, 49,2% dos 3.732 municípios que enviaram dados estão em situação de alerta ou risco.

Комар на детской щеке
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Комар на детской щеке

Para o cidadão, esse dado significa que, embora o risco de infestação no bairro continue alto, a incidência de doenças diminuiu significativamente em comparação ao ano anterior. A queda nos casos prováveis de dengue chega a 70%, saltando de 1,5 milhão em 2025 para 470,5 mil em 2026 (até setembro). A tendência de redução também atinge a chikungunya, com queda de 43% (de 118,8 mil para 67,9 mil casos), e a zika, com redução de 35% (de 3,7 mil para 2,1 mil casos).

Onde o risco se esconde

O levantamento não apenas aponta o risco, mas mapeia onde o mosquito realmente está, o que permite que as prefeituras saibam exatamente onde agir. A distribuição dos focos varia conforme a realidade regional do Brasil:

  • Sul, Sudeste e Centro-Oeste: O perigo está nos pequenos detalhes domésticos — vasos, pratos de plantas e garrafas (responsáveis por 42,3% dos focos gerais).
  • Nordeste: O problema central são os reservatórios de água, como caixas d'água e cisternas (26,1% dos focos).
  • Norte: A infestação predomina em pneus e resíduos sólidos, como entulhos e latas (23% dos focos).

Do papel à prática: como o governo pretende agir

Para evitar que o verão e o fenômeno El Niño — que altera chuvas e temperaturas — revertam a queda nos casos, o Ministério da Saúde detalhou as ferramentas de combate. O acesso ao controle da doença acontece através de diferentes frentes:

  • Presença humana: A meta é formar mais de 300 mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS) até o fim do ano para realizar visitas domiciliares e orientar a população.
  • Tecnologia de monitoramento: O uso de ovitrampas (armadilhas de ovos) já é realidade em cerca de 2 mil municípios para mapear áreas críticas.
  • Intervenções biológicas e químicas: A aplicação de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI-Aedes) em locais de grande circulação, o uso de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL) e a implementação do método Wolbachia (bactéria que impede a transmissão do vírus).

Apesar do aparato tecnológico e do reforço nos quadros de agentes, a eficácia final do sistema depende da barreira doméstica. O governo enfatiza que a redução real dos índices de risco passa por ações simples, mas rigorosas, do morador: a vedação correta de caixas d'água, a limpeza de calhas e o descarte adequado de pneus e plásticos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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