Alerta sobre o Aedes aegypti: infestações sob controle, mas ainda há riscos ocultos

Um paradoxo marca o cenário atual da saúde pública no Brasil: enquanto a presença do mosquito Aedes aegypti continua alarmante em quase metade do país, o número de pessoas efetivamente doentes caiu drasticamente. De acordo com o 2º ciclo do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pelo Ministério da Saúde, 49,2% dos 3.732 municípios que enviaram dados estão em situação de alerta ou risco.

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Para o cidadão, esse dado significa que, embora o risco de infestação no bairro continue alto, a incidência de doenças diminuiu significativamente em comparação ao ano anterior. A queda nos casos prováveis de dengue chega a 70%, saltando de 1,5 milhão em 2025 para 470,5 mil em 2026 (até setembro). A tendência de redução também atinge a chikungunya, com queda de 43% (de 118,8 mil para 67,9 mil casos), e a zika, com redução de 35% (de 3,7 mil para 2,1 mil casos).

Onde o risco se esconde

O levantamento não apenas aponta o risco, mas mapeia onde o mosquito realmente está, o que permite que as prefeituras saibam exatamente onde agir. A distribuição dos focos varia conforme a realidade regional do Brasil:

Sul, Sudeste e Centro-Oeste: O perigo está nos pequenos detalhes domésticos — vasos, pratos de plantas e garrafas (responsáveis por 42,3% dos focos gerais).

O perigo está nos pequenos detalhes domésticos — vasos, pratos de plantas e garrafas (responsáveis por 42,3% dos focos gerais). Nordeste: O problema central são os reservatórios de água, como caixas d'água e cisternas (26,1% dos focos).

O problema central são os reservatórios de água, como caixas d'água e cisternas (26,1% dos focos). Norte: A infestação predomina em pneus e resíduos sólidos, como entulhos e latas (23% dos focos).

Do papel à prática: como o governo pretende agir

Para evitar que o verão e o fenômeno El Niño — que altera chuvas e temperaturas — revertam a queda nos casos, o Ministério da Saúde detalhou as ferramentas de combate. O acesso ao controle da doença acontece através de diferentes frentes:

Presença humana: A meta é formar mais de 300 mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS) até o fim do ano para realizar visitas domiciliares e orientar a população.

A meta é formar mais de 300 mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS) até o fim do ano para realizar visitas domiciliares e orientar a população. Tecnologia de monitoramento: O uso de ovitrampas (armadilhas de ovos) já é realidade em cerca de 2 mil municípios para mapear áreas críticas.

O uso de ovitrampas (armadilhas de ovos) já é realidade em cerca de 2 mil municípios para mapear áreas críticas. Intervenções biológicas e químicas: A aplicação de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI-Aedes) em locais de grande circulação, o uso de Estações Disseminadoras de Larvicida (EDL) e a implementação do método Wolbachia (bactéria que impede a transmissão do vírus).

Apesar do aparato tecnológico e do reforço nos quadros de agentes, a eficácia final do sistema depende da barreira doméstica. O governo enfatiza que a redução real dos índices de risco passa por ações simples, mas rigorosas, do morador: a vedação correta de caixas d'água, a limpeza de calhas e o descarte adequado de pneus e plásticos.