Alerta sobre o Aedes aegypti: infestações sob controle, mas ainda há riscos ocultos

Um paradoxo marca o cenário atual da saúde pública no Brasil: enquanto a presença do mosquito Aedes aegypti continua alarmante em quase metade do país, o número de pessoas efetivamente doentes caiu drasticamente. De acordo com o 2º ciclo do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pelo Ministério da Saúde, 49,2% dos 3.732 municípios que enviaram dados estão em situação de alerta ou risco.
Para o cidadão, esse dado significa que, embora o risco de infestação no bairro continue alto, a incidência de doenças diminuiu significativamente em comparação ao ano anterior. A queda nos casos prováveis de dengue chega a 70%, saltando de 1,5 milhão em 2025 para 470,5 mil em 2026 (até setembro). A tendência de redução também atinge a chikungunya, com queda de 43% (de 118,8 mil para 67,9 mil casos), e a zika, com redução de 35% (de 3,7 mil para 2,1 mil casos).
O levantamento não apenas aponta o risco, mas mapeia onde o mosquito realmente está, o que permite que as prefeituras saibam exatamente onde agir. A distribuição dos focos varia conforme a realidade regional do Brasil:
Para evitar que o verão e o fenômeno El Niño — que altera chuvas e temperaturas — revertam a queda nos casos, o Ministério da Saúde detalhou as ferramentas de combate. O acesso ao controle da doença acontece através de diferentes frentes:
Apesar do aparato tecnológico e do reforço nos quadros de agentes, a eficácia final do sistema depende da barreira doméstica. O governo enfatiza que a redução real dos índices de risco passa por ações simples, mas rigorosas, do morador: a vedação correta de caixas d'água, a limpeza de calhas e o descarte adequado de pneus e plásticos.
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Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.