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Diferença entre sobrepeso e obesidade explicada por médico especialista

Saúde

Muitas pessoas costumam tratar o excesso de peso como uma questão meramente estética, definindo-o apenas como "estar acima do peso". No entanto, do ponto de vista médico, existe uma distinção clara entre o sobrepeso e a obesidade, e essa diferença não reside na aparência, mas sim nos riscos à saúde.

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Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Factsheet_metabolic_syndrome.jpg by Abduzhabborov
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Para esclarecer essas diferenças, consultamos Konstantin Spyakhov, doutor em ciências médicas, terapeuta e gastroenterologista.

A diferença entre sobrepeso e obesidade

O que popularmente é chamado de "estrangeirismo" ou "corpo cheio", os médicos definem como sobrepeso. Trata-se de um estado intermediário: o peso já ultrapassou a norma, mas ainda não atingiu os indicadores de uma doença. Contudo, é fundamental compreender que essa etapa não é isenta de riscos. O peso extra gera uma carga adicional sobre o coração, os vasos sanguíneos, as articulações e o pâncreas, o que, consequentemente, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de hipertensão, aterosclerose e diabetes tipo 2.

Já a obesidade é considerada um estágio mais grave, no qual os riscos são mais elevados e o impacto no organismo torna-se mais pronunciado.

Como identificar a categoria

Para uma avaliação primária, utiliza-se o Índice de Massa Corporal (IMC). É um cálculo simples que correlaciona a massa corporal com a altura da pessoa. A fórmula consiste em dividir o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) elevada ao quadrado.

Por exemplo, para alguém com 92 kg e 1,68 m, o cálculo seria: 92 / (1,68 * 1,68) = 32,6. De acordo com os critérios médicos, esse valor corresponde à obesidade de grau I.

Para referência, pode-se utilizar a tabela geral de classificação do IMC:

Classificação do peso IMC (kg/m²)
Déficit de peso acentuado 16 ou menos
Baixo peso 16-18,5
Peso normal 18,5-24,99
Sobrepeso (pré-obesidade) 25-30
Obesidade Grau I 30-35
Obesidade Grau II 35-40
Obesidade Grau III (patológica) 40 ou mais

O que isso significa na prática

É importante ressaltar que o IMC é uma ferramenta básica de triagem (screening) e não um diagnóstico definitivo. Ele indica a massa total, mas não diferencia a composição dessa massa — ou seja, não distingue tecido muscular de tecido adiposo. Portanto, um índice elevado serve como um sinal de alerta para que a pessoa observe seu estado de saúde e discuta com um médico a necessidade de redução de peso.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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