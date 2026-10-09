Crises epilépticas ao volante podem ser confundidas com desmaios ou exaustão

Crises epilépticas durante a condução de um veículo são frequentemente interpretadas de forma equivocada como outros tipos de distúrbios neurológicos. A neurologista Elvira Sagitova destaca que a legislação proíbe rigorosamente que pessoas com esse diagnóstico dirijam, devido ao alto risco de acidentes de trânsito fatais. A complexidade reside no fato de que a sintomatologia da doença nem sempre é evidente, podendo assemelhar-se a uma perda momentânea de consciência ou até mesmo a um estado de exaustão severa.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use потеря сознания за рулем

De acordo com a especialista, as crises de epilepsia são frequentemente confundidas com desmaios, ataques isquêmicos transitórios (nos quais há comprometimento da fala ou de metade do corpo) ou episódios de narcolepsia, caracterizados por ataques de sono incontroláveis. Além disso, podem ser confundidas com crises psicogênicas de origem nervosa, que geralmente são mais longas e não provocam a perda total da consciência, conforme reportado pela publicação Gazeta. Ru.

Existem sinais que podem preceder as crises. Muitos pacientes conseguem sentir a aproximação de um episódio horas ou até dias antes de ele ocorrer, manifestando sintomas como mal-estar geral, redução súbita da concentração, enxaqueca ou ansiedade inexplicável. Cerca de metade dos pacientes apresenta a chamada "aura" — um estado específico que surge segundos antes da perda de controle, manifestando-se através de zumbidos nos ouvidos, flashes de luz, dormência nas extremidades ou calor súbito. Sagitova observa que, embora esse intervalo seja curtíssimo, em alguns casos pode ser suficiente para que o condutor realize uma parada de emergência.

O neurologista Artëm Sinitsyn, em conversa com a Pravda. Ru, alerta que qualquer alteração momentânea na percepção ou na consciência de um motorista exige investigação médica imediata. Ele ressalta que a perda de controle, mesmo que dure apenas cinco segundos, transforma o veículo em um projétil desgovernado.

É fundamental compreender que a epilepsia ao volante não se manifesta apenas por meio de convulsões clássicas. O especialista observa que o condutor pode simplesmente "congelar", parando de reagir a estímulos externos, ou, em casos de crises graves, acionar involuntariamente o pedal do acelerador devido a espasmos musculares. Mesmo que a perda de consciência dure apenas 20 segundos, o carro pode percorrer uma distância considerável em modo "cego", representando um risco letal para terceiros.