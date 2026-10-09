Caminhada regular reduz crises de DPOC mesmo em cidades com ar poluído

Caminhar regularmente pode reduzir a frequência de exacerbações da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), mesmo para quem vive em locais com ar poluído. É o que indica um estudo de coorte prospectivo envolvendo pacientes de cinco países europeus, cujos resultados foram publicados na revista ERJ Open Research.

Photo: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скандинавская ходьба

A pesquisa, conduzida por Alícia Josa-Culleré, do Instituto ISGlobal, e sua equipe, analisou dados de 262 pacientes com DPOC residentes na Bélgica, Reino Unido, Grécia, Espanha e Suíça. O grupo tinha uma média de idade de 69 anos, sendo 32% mulheres. Para medir a atividade física real, os pesquisadores utilizaram acelerômetros durante o período de uma semana.

Os cientistas cruzaram esses dados com a exposição prolongada a poluentes atmosféricos (partículas PM2.5, fuligem, óxido de nitrogênio e ozônio) nos dois anos anteriores ao estudo, utilizando modelos de regressão de uso do solo. A frequência de exacerbações moderadas e graves foi monitorada nos dois anos seguintes, com base em prontuários médicos e diários dos próprios pacientes.

Entre os participantes, o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) teve média de 53,5% do valor previsto. A mediana de passos diários foi de 7.319, enquanto o 90º percentil da velocidade da caminhada foi de 1,01 metro por segundo.

A análise revelou que um maior número de passos e a duração da caminhada estão associados a uma menor frequência de exacerbações da DPOC. Especificamente, a razão de frequência de exacerbações foi de 0,95 para cada mil passos adicionais por dia. Curiosamente, a intensidade da caminhada (medida pelo 90º percentil) ou a velocidade média, por si sós, não apresentaram efeito significativo.

Outro ponto relevante é que a relação entre a atividade física e a redução do risco de crises não foi alterada por fatores como o status de fumante, a gravidade da doença ou a concentração dos poluentes do ar mencionados. Análises de sensibilidade confirmaram a consistência desses achados.

Segundo os autores, os dados sugerem que a caminhada regular e prolongada traz benefícios na redução de exacerbações moderadas e graves da DPOC, independentemente da velocidade do passo ou do nível de poluição atmosférica a longo prazo.