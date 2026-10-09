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Cozinhar ou fritar alimentos vencidos não elimina toxinas causadoras de intoxicação

Saúde

A crença comum de que o cozimento ou a fritura podem "salvar" alimentos vencidos é um equívoco perigoso. Mesmo após longos períodos de processamento térmico, a comida com a data de validade expirada pode causar intoxicações alimentares graves, alertou Andrey Tatarinchik, professor sênior do Departamento de Higiene do Instituto de Medicina Preventiva da Universidade Pirogov, em entrevista à agência TASS.

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Photo: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
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Por que a alta temperatura não elimina as toxinas

O perigo principal não reside apenas nas bactérias em si, mas nos produtos resultantes de sua atividade: as toxinas. Muitas dessas substâncias são termoestáveis, o que significa que não são destruídas mesmo quando aquecidas a 100 graus Celsius ou mais.

O especialista destacou os motivos centrais pelos quais o tratamento térmico não torna o alimento deteriorado seguro para o consumo:

  • Resistência da toxina estafilocócica: O veneno produzido por bactérias do gênero Staphylococcus mantém suas propriedades perigosas mesmo após a exposição ao calor.
  • Acúmulo de produtos de decomposição: Caso tenham iniciado processos de putrefação ou oxidação de gorduras, o aquecimento não reverte as alterações químicas da qualidade do produto.
  • Falsa sensação de segurança: A fritura pode eliminar microrganismos vivos, porém as substâncias tóxicas acumuladas por eles permanecem no prato.

"O processamento adicional dos produtos não pode garantir a segurança", afirmou o especialista.

Riscos no preparo doméstico

Como exemplo típico, o professor citou a preparação de bolinhos de ricota (syrniki) utilizando queijo cottage com a validade vencida. Embora a massa seja submetida a altas temperaturas na frigideira, as substâncias nocivas da matéria-prima de baixa qualidade podem persistir no produto final, provocando a intoxicação do organismo.

A validade além da data no rótulo

Andrey Tatarinchik lembrou que o prazo de validade é estabelecido pelo fabricante com base em estudos laboratoriais. Este é o período no qual se garante não apenas a preservação do sabor, mas a total segurança microbiológica. Assim que esse prazo expira, as garantias deixam de existir.

É fundamental compreender que não se deve confiar exclusivamente nos sentidos. A ausência de um cheiro forte e desagradável, de mudanças na cor ou de um gosto estranho não comprova que o produto esteja apto para o consumo. Processos patogênicos podem ocorrer de forma imperceptível aos olhos, mas ainda assim representar uma ameaça séria à saúde.

A recomendação médica é a desistência total do uso de ingredientes vencidos, mesmo que eles façam parte de receitas complexas que passam por tratamento térmico.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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