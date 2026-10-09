Cozinhar ou fritar alimentos vencidos não elimina toxinas causadoras de intoxicação

A crença comum de que o cozimento ou a fritura podem "salvar" alimentos vencidos é um equívoco perigoso. Mesmo após longos períodos de processamento térmico, a comida com a data de validade expirada pode causar intoxicações alimentares graves, alertou Andrey Tatarinchik, professor sênior do Departamento de Higiene do Instituto de Medicina Preventiva da Universidade Pirogov, em entrevista à agência TASS.
O perigo principal não reside apenas nas bactérias em si, mas nos produtos resultantes de sua atividade: as toxinas. Muitas dessas substâncias são termoestáveis, o que significa que não são destruídas mesmo quando aquecidas a 100 graus Celsius ou mais.
O especialista destacou os motivos centrais pelos quais o tratamento térmico não torna o alimento deteriorado seguro para o consumo:
"O processamento adicional dos produtos não pode garantir a segurança", afirmou o especialista.
Como exemplo típico, o professor citou a preparação de bolinhos de ricota (syrniki) utilizando queijo cottage com a validade vencida. Embora a massa seja submetida a altas temperaturas na frigideira, as substâncias nocivas da matéria-prima de baixa qualidade podem persistir no produto final, provocando a intoxicação do organismo.
Andrey Tatarinchik lembrou que o prazo de validade é estabelecido pelo fabricante com base em estudos laboratoriais. Este é o período no qual se garante não apenas a preservação do sabor, mas a total segurança microbiológica. Assim que esse prazo expira, as garantias deixam de existir.
É fundamental compreender que não se deve confiar exclusivamente nos sentidos. A ausência de um cheiro forte e desagradável, de mudanças na cor ou de um gosto estranho não comprova que o produto esteja apto para o consumo. Processos patogênicos podem ocorrer de forma imperceptível aos olhos, mas ainda assim representar uma ameaça séria à saúde.
A recomendação médica é a desistência total do uso de ingredientes vencidos, mesmo que eles façam parte de receitas complexas que passam por tratamento térmico.
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