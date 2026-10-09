Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Investimentos em saúde poderiam evitar 739 mil mortes prematuras no Brasil até 2050

Saúde

Investir em saúde não é apenas uma questão de assistência médica, mas uma decisão econômica estratégica. Um estudo conduzido pelo McKinsey Health Institute revela que, se o Brasil direcionar seus recursos para intervenções comprovadamente eficazes, poderá evitar 739 mil mortes prematuras e injetar mais de R$ 1 trilhão no PIB até 2050.

Пожилая пара за столом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилая пара за столом

O ponto central do relatório, apresentado por Brad Herbig, diretor de dados do instituto, é que o volume de dinheiro investido importa menos do que onde ele é aplicado. O foco deve estar na custo-efetividade: ações que entregam o maior impacto positivo para a população com o menor custo possível, baseando-se rigorosamente em evidências científicas.

O que realmente muda para o cidadão?

Se essas recomendações forem implementadas, a mudança na vida do brasileiro seria tangível. A estimativa é que a expectativa de vida subisse para 85 anos (um ganho de 5 anos) e, mais importante, a expectativa de vida com saúde saltasse para 76 anos — o que significa viver 9 anos a mais sem a incapacidade causada por doenças.

Para entender quem se beneficia e como, o estudo divide as ações em três níveis de acesso:

  • Prevenção Populacional (Barreiras Sistêmicas): Medidas que não dependem de uma consulta médica, mas de políticas públicas. Inclui a taxação de produtos nocivos (cigarros, álcool e ultraprocessados) e a regulação contra poluentes em fábricas.
  • Prevenção Individual (Acesso ao Cuidado): Ações que exigem que o cidadão entre no sistema, como a vacinação em massa, exames preventivos (com meta de cobertura de 75% do público) e o monitoramento constante da pressão arterial e controle de peso.
  • Tratamento (Intervenção Direta): Acesso a cirurgias no prazo correto, a incorporação de medicamentos modernos e o fortalecimento do tratamento oncológico e psiquiátrico.

O gap entre o direito e a prática

O relatório expõe uma contradição crítica na América Latina: enquanto as ações de prevenção são responsáveis por 61% da redução de mortes prematuras, menos de 5% dos investimentos da região são destinados a elas. O Brasil segue essa tendência de focar no tratamento da doença já instalada em vez de evitar que ela ocorra.

A eficiência do sistema seria medida por resultados imediatos e de longo prazo. No curto prazo, a universalização do acesso a medicamentos para hipertensão e colesterol reduziria drasticamente os riscos futuros. No longo prazo, o impacto seria sentido na educação e na economia: crianças que não adoecem estudam mais, e adultos produtivos deixam de sobrecarregar seus familiares e o Estado.

Impactos Setoriais

O estudo aponta onde a redução de perdas seria mais drástica até 2050:

  • 46% de queda: Doenças respiratórias crônicas e saúde mental.
  • 40% de queda: Doenças cardiovasculares e deficiências nutricionais.
  • 39% de queda: Abuso de substâncias.
  • 35% de queda: Diabetes e doenças renais.

Em suma, o relatório do McKinsey Health Institute argumenta que o Brasil possui a receita para salvar centenas de milhares de vidas, mas a eficácia real depende de migrar o investimento do "curativo" para a prevenção estratégica e a precisão diagnóstica.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Por que gatos 'amassam pão' e dormem perto do tutor: a ciência do vínculo emocional
Animais
Por que gatos 'amassam pão' e dormem perto do tutor: a ciência do vínculo emocional
Fósforo e oxigênio: um ciclo que sustentou a vida nos oceanos da Terra
Ciência
Fósforo e oxigênio: um ciclo que sustentou a vida nos oceanos da Terra
Mais populares
Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos

Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.

Unhas de Outono: a transição do brilho solar para a precisão dos tons profundos
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
A calça skinny retorna como base para volumes: a nova geometria do jeans
Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC
EUA e Rússia negociam transferência de controle do Nord Stream e ativos da Lukoil
Exército do Mali recaptura Kidal com apoio do Corpo Africano russo Pravda.Ru Jornal
Beleza em transição: como o corte nuvem redefine o estilo feminino
Alfa Romeo atualiza Giulia e Stelvio para cumprir normas europeias
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv
últimos materiais
PF investiga juiz por esquema de corrupção com imobiliárias em Niterói
Produção de húmus foliar: técnica de decomposição de folhas secas
Google tem obras de centros de dados suspensas na Finlândia por danos ambientais
A verdade por trás do divórcio: Mia Goth exige termos claros após separação
Bio-permanente: entre a promessa de naturalidade e a realidade da química capilar
Sanções abrem exceção rara: NPM Silmet recebe material estratégico da Rússia
Dependência externa compromete defesa: Presidente exige produção própria na Europa
Maquiagem corporativa: a transição do acessório estético para a ferramenta de imagem
A luta entre calor e estilo: como o casaco longo mudou a moda de inverno
Aubrieta Purple Sea: a cobertura rasteira para jardins rochosos e solos drenados
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.