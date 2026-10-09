Investimentos em saúde poderiam evitar 739 mil mortes prematuras no Brasil até 2050

Investir em saúde não é apenas uma questão de assistência médica, mas uma decisão econômica estratégica. Um estudo conduzido pelo McKinsey Health Institute revela que, se o Brasil direcionar seus recursos para intervenções comprovadamente eficazes, poderá evitar 739 mil mortes prematuras e injetar mais de R$ 1 trilhão no PIB até 2050.

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O ponto central do relatório, apresentado por Brad Herbig, diretor de dados do instituto, é que o volume de dinheiro investido importa menos do que onde ele é aplicado. O foco deve estar na custo-efetividade: ações que entregam o maior impacto positivo para a população com o menor custo possível, baseando-se rigorosamente em evidências científicas.

O que realmente muda para o cidadão?

Se essas recomendações forem implementadas, a mudança na vida do brasileiro seria tangível. A estimativa é que a expectativa de vida subisse para 85 anos (um ganho de 5 anos) e, mais importante, a expectativa de vida com saúde saltasse para 76 anos — o que significa viver 9 anos a mais sem a incapacidade causada por doenças.

Para entender quem se beneficia e como, o estudo divide as ações em três níveis de acesso:

Prevenção Populacional (Barreiras Sistêmicas): Medidas que não dependem de uma consulta médica, mas de políticas públicas. Inclui a taxação de produtos nocivos (cigarros, álcool e ultraprocessados) e a regulação contra poluentes em fábricas.

Medidas que não dependem de uma consulta médica, mas de políticas públicas. Inclui a taxação de produtos nocivos (cigarros, álcool e ultraprocessados) e a regulação contra poluentes em fábricas. Prevenção Individual (Acesso ao Cuidado): Ações que exigem que o cidadão entre no sistema, como a vacinação em massa, exames preventivos (com meta de cobertura de 75% do público) e o monitoramento constante da pressão arterial e controle de peso.

Ações que exigem que o cidadão entre no sistema, como a vacinação em massa, exames preventivos (com meta de cobertura de 75% do público) e o monitoramento constante da pressão arterial e controle de peso. Tratamento (Intervenção Direta): Acesso a cirurgias no prazo correto, a incorporação de medicamentos modernos e o fortalecimento do tratamento oncológico e psiquiátrico.

O gap entre o direito e a prática

O relatório expõe uma contradição crítica na América Latina: enquanto as ações de prevenção são responsáveis por 61% da redução de mortes prematuras, menos de 5% dos investimentos da região são destinados a elas. O Brasil segue essa tendência de focar no tratamento da doença já instalada em vez de evitar que ela ocorra.

A eficiência do sistema seria medida por resultados imediatos e de longo prazo. No curto prazo, a universalização do acesso a medicamentos para hipertensão e colesterol reduziria drasticamente os riscos futuros. No longo prazo, o impacto seria sentido na educação e na economia: crianças que não adoecem estudam mais, e adultos produtivos deixam de sobrecarregar seus familiares e o Estado.

Impactos Setoriais

O estudo aponta onde a redução de perdas seria mais drástica até 2050:

46% de queda: Doenças respiratórias crônicas e saúde mental.

Doenças respiratórias crônicas e saúde mental. 40% de queda: Doenças cardiovasculares e deficiências nutricionais.

Doenças cardiovasculares e deficiências nutricionais. 39% de queda: Abuso de substâncias.

Abuso de substâncias. 35% de queda: Diabetes e doenças renais.

Em suma, o relatório do McKinsey Health Institute argumenta que o Brasil possui a receita para salvar centenas de milhares de vidas, mas a eficácia real depende de migrar o investimento do "curativo" para a prevenção estratégica e a precisão diagnóstica.