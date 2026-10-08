Doença hepática: cinco formas distintas impactam 30% da população global

A doença hepática esteatótica associada a disfunções metabólicas (MASLD) afeta quase 30% da população adulta global. No entanto, um estudo recente publicado na Nature Communications revela que a condição não é uma entidade clínica única, mas sim um conjunto de cinco formas biologicamente distintas, cada uma com sua própria trajetória de evolução e diferentes riscos para a saúde.

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Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Mayo Clinic e da Virginia Tech analisaram dados de mais de 4.600 pacientes. A equipe integrou sequenciamento genético a informações clínicas detalhadas, como o índice de massa corporal (IMC), perfil lipídico, níveis de enzimas hepáticas e a presença de comorbidades, incluindo apneia do sono, depressão e diabetes.

O ponto central da descoberta é a diferenciação entre as causas do desenvolvimento da doença. Enquanto em alguns subtipos a MASLD surge impulsionada pela obesidade e pelo diabetes, em outros os fatores predominantes são genéticos. O dado mais crítico é que os subtipos determinados pela genética apresentam um risco maior de progressão para quadros graves, como cirrose e câncer, mesmo em indivíduos que não apresentam os fatores de risco metabólicos típicos.

A pesquisa também demonstrou que as diferenças biológicas extrapolam o fígado. Foi estabelecida, pela primeira vez, que certas formas de MASLD estão associadas a enxaquecas, depressão e apneia do sono, sugerindo que a doença interage com múltiplos sistemas do organismo.

A análise foi viabilizada pela plataforma Research Data Atlas, que conectou registros médicos a dados do estudo Tapestry, que engloba o exoma de mais de 100 mil participantes. Segundo Konstantin Lazaridis, chefe do Centro de Medicina Individualizada da Mayo Clinic, a integração de dados genéticos e clínicos em grandes populações permite redefinir doenças de forma a impactar diretamente a assistência ao paciente.

Shulan Tian, bioinformático da Mayo Clinic e coautor do estudo, destaca que a análise conjunta de dados clínicos e genômicos em larga escala revela padrões de progressão da doença que anteriormente permaneciam ocultos. Para os autores, essa segmentação permite transitar de um tratamento genérico para a escolha de terapias adequadas aos mecanismos biológicos específicos de cada paciente.

Os próximos passos da pesquisa incluem a validação desse modelo em grupos maiores de pacientes e a investigação de como cada subtipo reage a diferentes tratamentos, incluindo o uso de agonistas dos receptores de GLP-1. O objetivo final é permitir que médicos identifiquem precocemente pacientes de alto risco e refinem o rastreamento e a terapia de forma personalizada.