Novo fármaco para obesidade reduz peso em até 10,7% com menos efeitos gastrointestinais

Ensaios clínicos de fase 2 do petrelintide, um agonista de longa ação da amilina, mostraram que pacientes com obesidade e sem diabetes mellitus conseguiram reduzir o peso corporal em até 9,8%.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сжигание жира

Os resultados do estudo, conduzido por um consórcio internacional de pesquisadores e pela empresa dinamarquesa Zealand Pharma, foram publicados na revista The Lancet Diabetes & Endocrinology. Segundo os dados, a eficácia do medicamento é comparável aos agonistas do receptor do peptídeo glucagon-like-1 (GLP-1) já existentes, mas apresenta um perfil de efeitos colaterais com menor frequência de reações gastrointestinais graves.

Diferente de algumas terapias experimentais, o petrelintide está sendo desenvolvido para monoterapia, e não para uso combinado com agonistas de GLP-1. Ele atua nos receptores do tronco cerebral para regular o apetite e os níveis de glicose, surgindo como uma alternativa a tratamentos padrão (como a semaglutida ou a tirzepatida), que frequentemente têm a tolerância limitada por episódios de náuseas e vômitos.

O estudo, denominado ZUPREME 1, foi realizado em 32 centros de três países e contou com a participação de 485 adultos. O perfil dos pacientes incluía um índice de massa corporal (IMC) médio de 36,7 kg/m² e peso médio de 107,1 kg, além de comorbidades como dislipidemia ou hipertensão arterial. Os participantes foram divididos aleatoriamente em seis grupos, recebendo injeções subcutâneas semanais de placebo ou doses de petrelintide (1, 2,5, 5, 7 e 9 mg).

Após 28 semanas de terapia, a redução de peso nos grupos que receberam o fármaco variou entre 7,9% e 9,8%, enquanto o grupo placebo registrou uma queda de 1,7%. A maior diferença em relação ao controle (8,1%) foi observada na dose de 5 mg. Ao final de 42 semanas, a perda de peso variou de 8,7% a 10,7% nos grupos ativos, contra 1,9% no grupo de controle — o que representa uma perda absoluta de 9,3 a 11,2 kg contra 1,9 kg, respectivamente.

Além da redução ponderal, os pesquisadores observaram uma diminuição na circunferência da cintura entre 7,9 e 10,8 cm e melhorias no perfil lipídico, com aumento do colesterol HDL e redução da proteína C-reativa ultrassensível, um marcador de inflamação.

Quanto à segurança, a tolerabilidade foi considerada alta. Eventos adversos foram relatados por 65-77% dos participantes que usaram petrelintide e por 69% no grupo placebo, sendo a maioria de grau leve. A taxa de interrupção do tratamento devido a efeitos colaterais não apresentou diferença estatística entre os grupos.

A única diferença significativa encontrada foi a incidência de náuseas durante o período de titulação da dose, afetando 20% dos pacientes no grupo ativo contra 6% no controle. Já os casos de vômito e diarreia ocorreram com frequência semelhante em ambos os grupos (entre 3% e 7%).

Os autores do estudo concluíram que o petrelintide proporciona uma redução de peso clinicamente relevante com uma tolerabilidade próxima à do placebo, o que justifica o avanço do medicamento para a fase 3 de testes clínicos.