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Surpreendente estudo sobre amamentação: anticonvulsivos não prejudicam o desenvolvimento

Saúde

Mães que utilizam medicamentos anticonvulsivos durante a amamentação não prejudicam o desenvolvimento verbal ou o comportamento adaptativo dos filhos aos seis anos de idade. Foi essa a conclusão de um estudo publicado na JAMA Network Open, que comparou crianças de mães com epilepsia e crianças de mães saudáveis.

Мать с новорожденным в больнице
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мать с новорожденным в больнице

A pesquisa, liderada por Yi Li, da Universidade de Stanford, analisou 273 crianças de mães com epilepsia e 84 de mães sem a condição (com média de idade materna de 31 anos). O objetivo era entender se a terapia anticonvulsiva teria impactos negativos no desenvolvimento infantil, já que o receio sobre a segurança desses fármacos muitas vezes leva mulheres com epilepsia a evitar ou interromper a amamentação precocemente.

Os dados mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,64) no desenvolvimento neuropsicológico, fala verbal ou comportamento adaptativo entre os grupos, independentemente do uso de medicamentos anticonvulsivos durante a lactação. Além disso, a análise não detectou disparidades no desenvolvimento neurológico entre crianças cujas mães utilizaram monoterapia ou politerapia medicamentosa.

Um ponto relevante observado pelos pesquisadores foi a duração da amamentação. Crianças que foram amamentadas por seis meses ou mais apresentaram índices significativamente mais altos de comportamento adaptativo (p = 0,01), independentemente de a mãe ter epilepsia ou não. Esse efeito positivo da amamentação prolongada foi estatisticamente significativo no grupo de monoterapia (incluindo lamotrigina e levetiracetam, p = 0,001), mas não foi observado no grupo de politerapia.

O estudo também revelou que o tipo de epilepsia influencia a duração da amamentação: mães com epilepsia generalizada (OR 0,53; p = 0,02) ou formas mistas da doença (OR 0,29; p = 0,02) amamentaram por menos de seis meses com mais frequência do que mulheres com epilepsia focal.

Os autores concluem que a principal diferença no desenvolvimento das crianças está relacionada à duração da amamentação, e não ao uso dos fármacos em si. No entanto, ressaltam que este estudo foca na lactação; os riscos do uso de anticonvulsivos durante a gestação — como abortos, partos prematuros e anomalias congênitas — são mais complexos e dependem da dose e do medicamento específico. Os pesquisadores planejam validar essas descobertas em amostras maiores no futuro.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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