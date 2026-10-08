Infarto em mulheres pode causar náuseas e cansaço súbito em vez de dor no peito

Embora as doenças cardiovasculares sejam tradicionalmente associadas ao público masculino, estatísticas médicas indicam um aumento preocupante na mortalidade feminina devido ao diagnóstico tardio. As diferenças biológicas influenciam não apenas a evolução da doença, mas também o momento em que ela se manifesta.

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Antes da menopausa, o corpo feminino conta com a proteção do estrogênio, que auxilia na regulação do colesterol e na manutenção da elasticidade das artérias. Em contraste, nos homens, o risco de formação de placas ateroscleróticas tende a aumentar já após os 40 anos.

Além disso, certas condições específicas podem elevar os riscos para as mulheres, como patologias autoimunes que afetam a parede vascular ou complicações ocorridas durante a gravidez. Conforme reportado pela agência Penza-Press, com base em informações da cardiologista Natalia Grekova, a isquemia em mulheres frequentemente se manifesta por meio de sinais atípicos. Esses sintomas podem ser confundidos com mal-estar gastrointestinal, sintomas de gripe ou cansaço comum, o que pode levar a pessoa a ignorar um quadro crítico.

Enquanto o infarto em homens geralmente apresenta a imagem clássica de dor intensa no peito, que pode irradiar para a mandíbula ou braço esquerdo, acompanhada de suor frio e pânico, a reação do organismo feminino pode ser distinta. É comum a observação de náuseas, fraqueza súbita, desconforto na parte superior do abdômen ou falta de ar repentina, com duração superior a 15 minutos. Segundo Grekova, o menor diâmetro das artérias coronárias nas mulheres pode fazer com que o limiar de dor e as manifestações da doença difiram das descrições médicas convencionais.

A rapidez na assistência médica é determinante. "Em caso de suspeita de infarto, existe uma janela terapêutica de exatamente 90 minutos, período em que os médicos podem dissolver o trombo e evitar a morte do músculo cardíaco", explicou Natalia Grekova.

O cardiologista Valeriy Klimov, em conversa com o Pravda. Ru, destacou que a sobrevivência depende da busca imediata por ajuda médica ao notar um declínio súbito de forças ou sensação de peso no peito. O médico ressaltou que é fundamental compreender que um ataque cardíaco nem sempre se manifesta como uma dor aguda. Os especialistas alertam que, diante de qualquer suspeita de evento cardiovascular, a ambulância deve ser chamada imediatamente, sem esperar que os sintomas se intensifiquem.