Embora as doenças cardiovasculares sejam tradicionalmente associadas ao público masculino, estatísticas médicas indicam um aumento preocupante na mortalidade feminina devido ao diagnóstico tardio. As diferenças biológicas influenciam não apenas a evolução da doença, mas também o momento em que ela se manifesta.
Antes da menopausa, o corpo feminino conta com a proteção do estrogênio, que auxilia na regulação do colesterol e na manutenção da elasticidade das artérias. Em contraste, nos homens, o risco de formação de placas ateroscleróticas tende a aumentar já após os 40 anos.
Além disso, certas condições específicas podem elevar os riscos para as mulheres, como patologias autoimunes que afetam a parede vascular ou complicações ocorridas durante a gravidez. Conforme reportado pela agência Penza-Press, com base em informações da cardiologista Natalia Grekova, a isquemia em mulheres frequentemente se manifesta por meio de sinais atípicos. Esses sintomas podem ser confundidos com mal-estar gastrointestinal, sintomas de gripe ou cansaço comum, o que pode levar a pessoa a ignorar um quadro crítico.
Enquanto o infarto em homens geralmente apresenta a imagem clássica de dor intensa no peito, que pode irradiar para a mandíbula ou braço esquerdo, acompanhada de suor frio e pânico, a reação do organismo feminino pode ser distinta. É comum a observação de náuseas, fraqueza súbita, desconforto na parte superior do abdômen ou falta de ar repentina, com duração superior a 15 minutos. Segundo Grekova, o menor diâmetro das artérias coronárias nas mulheres pode fazer com que o limiar de dor e as manifestações da doença difiram das descrições médicas convencionais.
A rapidez na assistência médica é determinante. "Em caso de suspeita de infarto, existe uma janela terapêutica de exatamente 90 minutos, período em que os médicos podem dissolver o trombo e evitar a morte do músculo cardíaco", explicou Natalia Grekova.
O cardiologista Valeriy Klimov, em conversa com o Pravda. Ru, destacou que a sobrevivência depende da busca imediata por ajuda médica ao notar um declínio súbito de forças ou sensação de peso no peito. O médico ressaltou que é fundamental compreender que um ataque cardíaco nem sempre se manifesta como uma dor aguda. Os especialistas alertam que, diante de qualquer suspeita de evento cardiovascular, a ambulância deve ser chamada imediatamente, sem esperar que os sintomas se intensifiquem.
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