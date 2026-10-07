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Brasil entra em alerta contra sarampo após alta de casos nas Américas

Saúde

O Brasil entrou em estado de alerta máximo para evitar que o sarampo volte a circular de forma endêmica no país. O movimento é uma resposta direta ao cenário crítico nas Américas, especialmente nos Estados Unidos, que enfrentam o maior volume de casos em mais de 35 anos. O dado mais alarmante é que, nos EUA, mais de 90% dos infectados não estavam vacinados ou tinham o histórico vacinal desconhecido.

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Atualmente, a maior parte dos casos confirmados no continente (mais de 95%) concentra-se em cinco países: Estados Unidos, Guatemala, México, Peru e Canadá, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

A situação real no Brasil: Onde estão os riscos?

Até o dia 5 de outubro de 2026, o Brasil registrou 52 casos de sarampo. É fundamental destacar que todos são casos importados, ou seja, pessoas que contraíram a doença fora do país e trouxeram o vírus para cá. A distribuição geográfica desses casos revela os pontos de maior vulnerabilidade:

  • São Paulo: 41 casos (o maior volume).
  • Amazonas: 10 casos.
  • Rio de Janeiro: 1 caso.

Embora o país ainda seja classificado como livre de circulação endêmica (o vírus não está "morando" e se espalhando sozinho aqui), o histórico serve de aviso: em 2019, o Brasil teve mais de 20 mil casos e perdeu a certificação de eliminação da doença, recuperando-a apenas em novembro de 2024.

Quem tem acesso à proteção e como funciona o bloqueio?

A principal barreira contra a doença é a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), oferecida gratuitamente pelo SUS. O acesso é universal: qualquer pessoa com a caderneta de vacinação atrasada deve procurar a unidade de saúde mais próxima.

Para quem está em áreas de risco ou teve contato com infectados, o Ministério da Saúde aplica o chamado "bloqueio vacinal". Isso significa que, ao identificar um caso, as equipes de saúde fazem a busca ativa e vacinam rapidamente as pessoas ao redor para interromper a cadeia de transmissão.

Atenção especial para bebês: Em regiões críticas, como São Paulo e a tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru), está sendo aplicada a "dose zero". Esta é uma dose adicional para crianças de 6 a 11 meses e 29 dias, que antecede as doses de rotina programadas para os 12 e 15 meses.

Resultados e cobertura vacinal

Há avanços concretos na prevenção. De acordo com a OMS e o Unicef, o número de crianças não vacinadas caiu 86% entre 2023 e 2025. Em termos de cobertura da primeira dose da tríplice viral em 2025, os números foram:

  • Brasil (Média): 93,10%
  • São Paulo: 94,39%
  • Amazonas: 89,54%

No último ano, o esforço prático resultou em mais de 4 milhões de doses aplicadas em mobilizações específicas, sendo 3,8 milhões apenas em São Paulo (com foco na capital, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santo André) e 192 mil no Amazonas. O objetivo é claro: manter a cobertura alta para que casos importados não se transformem em um novo surto nacional.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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