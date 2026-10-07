Fármaco experimental reduz gordura visceral sem causar perda de peso generalizada

Pesquisadores de Taiwan, Estados Unidos e Alemanha apresentaram dados que demonstram a capacidade de um novo fármaco experimental, o CBL-514, em reduzir especificamente a gordura visceral. Os resultados, fruto de uma análise secundária de ensaios clínicos de fase 2b, foram divulgados durante o congresso anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) de 2026.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сжигание жира

O ponto central do estudo é a abordagem do CBL-514: em vez de focar na perda de peso generalizada, o medicamento visa a indução da apoptose (morte celular programada) dos adipócitos. O mecanismo ocorre através da inibição da quinase DYRK1B, que ativa mediadores de apoptose (como as caspases 3 e Bax/Bcl-2), levando à morte das células adiposas de forma dependente da dose. O fármaco é administrado por via subcutânea.

A análise, conduzida por Timothy Garvey, da Universidade do Alabama em Birmingham, em parceria com a Caliway Biopharmaceuticals, utilizou dados de 46 participantes de dois ensaios controlados, randomizados e duplo-cegos (CBL-0204 e CBL-0205). Os voluntários possuíam um Índice de Massa Corporal (IMC) entre 22 e 30 kg/m². Um detalhe crucial dos dados é que a variação do peso corporal total durante o período de observação não ultrapassou 3 kg, sugerindo que a redução observada na gordura visceral não foi consequência de uma perda de peso sistêmica.

Para medir a eficácia, os pesquisadores utilizaram ressonância magnética (RM) de alta precisão no nível das vértebras L2-L3, com segmentação via aprendizado de máquina. O grupo de tratamento (CBL-514) contou com 26 pacientes, enquanto o grupo controle (placebo) teve 20.

Os dados revelaram disparidades significativas entre os grupos:

Na quarta semana: O volume de gordura visceral diminuiu, em média, 65,5 ml no grupo CBL-514, enquanto aumentou 29,4 ml no grupo placebo. A diferença entre os grupos foi de 94,9 ml (p = 0,0015) e, em termos percentuais, a diferença foi de 15,5% (p = 0,0015).

O volume de gordura visceral diminuiu, em média, 65,5 ml no grupo CBL-514, enquanto aumentou 29,4 ml no grupo placebo. A diferença entre os grupos foi de 94,9 ml (p = 0,0015) e, em termos percentuais, a diferença foi de 15,5% (p = 0,0015). Entre a 8ª e 12ª semanas: A redução no grupo do fármaco foi de 58,1 ml, contrastando com um aumento de 79,4 ml no grupo placebo. A diferença absoluta entre os grupos subiu para 137,5 ml (p = 0,0015) e a diferença percentual chegou a 25,7% (p = 0,0309).

A gordura visceral é identificada como um fator determinante para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, resistência à insulina e distúrbios cardiometabólicos. Com a confirmação da eficácia na redução desse tecido específico na fase 2b, o medicamento segue agora para a fase 3 dos ensaios clínicos, onde está sendo realizado o recrutamento de participantes.