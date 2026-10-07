Dieta rigorosa e exercícios levam 54% de jovens com diabetes tipo 2 à remissão

Uma combinação de dieta hipocalórica rigorosa e exercícios físicos estruturados pode levar mais da metade dos pacientes jovens com diabetes tipo 2 à remissão da doença. A conclusão é fruto de um estudo apresentado na conferência anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD).

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осознанный отказ от сладкого ради здоровья

O ensaio clínico contou com 96 voluntários, com idades entre 18 e 45 anos, todos diagnosticados com obesidade e diabetes tipo 2 de desenvolvimento precoce. Para testar a eficácia da intervenção, os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos: um recebeu a assistência médica padrão, enquanto o outro foi submetido a um programa intensivo de mudança de estilo de vida.

O protocolo do grupo intensivo baseou-se em dois pilares fundamentais durante as primeiras 12 semanas: a ingestão diária de apenas 800 a 900 calorias e a realização de três treinos semanais, combinando exercícios aeróbicos e de força. Destes, dois eram supervisionados por especialistas e um realizado de forma independente.

A avaliação final ocorreu após 24 semanas. Os autores definiram a remissão como a redução dos níveis de hemoglobina glicada para abaixo do limite diagnóstico do diabetes, desde que esse resultado fosse mantido por pelo menos três meses sem o uso de medicamentos hipoglicemiantes.

Os dados revelaram uma diferença drástica entre os grupos: 54% dos participantes do programa intensivo alcançaram a remissão, com uma perda de peso média de 8,4 kg, conseguindo preservar a massa muscular graças aos exercícios. Em contrapartida, no grupo de tratamento padrão, a remissão ocorreu em apenas 4% dos pacientes, com uma perda de peso média de apenas 1,2 kg.

Embora os resultados confirmem a eficácia de mudanças radicais de hábitos no combate ao diabetes em jovens, os pesquisadores ressaltam que ainda não se sabe por quanto tempo esse efeito de remissão persiste a longo prazo ou se os sintomas retornam caso o regime seja flexibilizado. Além disso, os especialistas alertam que restrições alimentares severas e cargas intensas de exercício devem ser feitas sob supervisão profissional para evitar carências nutricionais e outras complicações.