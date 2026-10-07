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Sinais nas pernas ignorados: risco de infarto cresce seis vezes em mulheres

Saúde

A doença arterial periférica (DAP) em mulheres frequentemente passa despercebida, o que eleva consideravelmente a probabilidade de complicações graves, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Especialistas explicaram as particularidades dessa patologia em entrevista ao jornal The Washington Post.

Осмотр сосудов у пациентки
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A condição caracteriza-se pela formação de placas ateroscleróticas nos vasos sanguíneos dos membros inferiores. Esses depósitos estreitam as artérias e prejudicam o fluxo sanguíneo normal para os tecidos. Segundo a cardiologista Heather Gornik, a principal dificuldade no diagnóstico feminino reside na ausência de um quadro clínico "clássico".

Tradicionalmente, o sinal típico de comprometimento arterial é a claudicação intermitente — uma dor específica nos músculos da panturrilha que surge durante a caminhada e desaparece após um breve repouso. No entanto, os especialistas apontam que as mulheres raramente apresentam esse sintoma específico.

A cirurgiã vascular Mabel Chan ressalta que o corpo feminino pode reagir de forma distinta à interrupção do fluxo sanguíneo. Em vez de dor evidente, as pacientes frequentemente relatam:

  • Sensação constante de cansaço nas pernas;
  • Sensações de dormência ou queimação;
  • Dor pulsátil ou "em pontadas";
  • Fraqueza inexplicável nos membros inferiores.

O desafio desses sinais é que eles podem ser facilmente confundidos com processos naturais do envelhecimento ou sintomas da menopausa, o que muitas vezes retarda a busca por assistência médica.

Os médicos alertam que a DAP não é um problema localizado apenas nas pernas, mas sim um distúrbio sistêmico grave do sistema cardiovascular. A cirurgiã vascular Palma Shaw apresentou dados alarmantes: a presença desta doença está associada a um aumento de seis vezes no risco de infarto do miocárdio. Além disso, a probabilidade de ocorrer um AVC aumenta de duas a três vezes.

A identificação precoce de problemas de circulação nas pernas permite que a equipe médica inicie, a tempo, a prevenção de eventos vasculares mais severos.

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