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Desejo de comer terra ou giz pode indicar deficiência de ferro

Saúde

A anemia é caracterizada pela redução dos níveis de hemoglobina — a proteína responsável pelo transporte de oxigênio — ou pela diminuição da quantidade de eritrócitos (glóbulos vermelhos) no sangue. Essa condição resulta em uma menor oxigenação dos tecidos do organismo. Em entrevista ao RT, o médico terapeuta de categoria superior Aleksei Vodovozov detalhou como a patologia se manifesta e quais são as formas mais comuns da doença.

Врач-гистолог анализирует срез тканей на мониторе
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Sinais e sintomas

Embora a anemia costume se manifestar por meio de sinais clássicos de exaustão, o especialista mencionou que a deficiência de ferro pode gerar sintomas incomuns, como a alteração do paladar. Nesses casos, a pessoa pode sentir um desejo irresistível de consumir substâncias não comestíveis, a exemplo de terra ou giz.

Além disso, existem sintomas universais associados à patologia, tais como:

  • Sensação constante de fraqueza e fadiga precoce;
  • Baixa tolerância a esforços físicos, manifestada por palpitações ou falta de ar durante atividades habituais;
  • Tonturas frequentes;
  • Palidez acentuada na pele e nas membranas mucosas.

Principais tipos de anemia

De acordo com o médico, existem três tipos de anemia mais prevalentes, que se diferenciam principalmente por suas causas:

Anemia ferropriva: É a modalidade mais comum. A carência de ferro pode ser originada por uma dieta insuficiente, perdas sanguíneas crônicas ou problemas no trato gastrointestinal que impedem a absorção do micronutriente. Em quadros graves, o terapeuta observa que pode ser necessária a administração de ferro via intravenosa.

Anemia por deficiência vitamínica: Ocorre devido à falta de vitamina B12 (cobalamina) ou B9 (ácido fólico), elementos essenciais para a produção de hemoglobina. Em alguns pacientes, pode haver a deficiência simultânea de ambas as vitaminas.

Anemia de doenças crônicas: Desenvolve-se como um efeito secundário de infecções ou processos inflamatórios prolongados. Nesse cenário, a queda da hemoglobina é uma consequência da doença primária, que consome os recursos do corpo.

Aleksei Vodovozov ressaltou que, embora os sinais gerais sejam semelhantes, as queixas específicas de cada paciente variam conforme a causa subjacente da anemia e as particularidades do estado de saúde de cada indivíduo.

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