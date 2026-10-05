Bebidas com adoçantes resultam em perda de peso equivalente ao consumo de água

A ideia de que adoçantes em bebidas "diet" enganariam o organismo, estimulariam o apetite e causariam ganho de peso tem sido amplamente difundida. No entanto, um novo estudo de grande escala sugere que a substituição do açúcar por adoçantes populares resulta em uma perda de peso equivalente àquela obtida com o consumo de água comum.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Подсластители сахар

Pesquisadores da Universidade de Liverpool conduziram um dos testes mais longos e detalhados da área, acompanhando 493 adultos com sobrepeso ou obesidade durante dois anos. Os participantes integraram um programa de mudança de comportamento alimentar, onde consumiram ou água comum, ou bebidas dietéticas comerciais contendo aspartame, acessulfame-K ou sucralose.

Após 104 semanas, a diferença na perda de peso entre os grupos foi insignificante do ponto de vista estatístico: quem consumiu bebidas dietéticas perdeu, em média, 4,8 kg, enquanto o grupo da água perdeu 3,7 kg. Cientificamente, os resultados são considerados equivalentes.

O efeito persistiu mesmo no segundo ano do estudo, período em que os participantes não contavam mais com o suporte direto de especialistas. Em ambos os grupos, houve redução na circunferência da cintura e do quadril, além de melhorias na composição corporal e em indicadores metabólicos. Não foram detectadas diferenças significativas nos níveis de colesterol ou pressão arterial entre os consumidores de água e de bebidas dietéticas.

Este resultado é relevante devido ao longo debate sobre os adoçantes. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou não utilizá-los para o controle de peso, mas tal recomendação baseou-se em estudos observacionais — onde os pesquisadores apenas observam o estilo de vida sem controlá-lo. Já o estudo SWITCH, por ser um ensaio clínico randomizado e controlado, segue o "padrão ouro" da medicina baseada em evidências.

A professora Jo Harold, decana da Faculdade de Psicologia da Universidade de Liverpool, destaca que, em condições de um experimento rigoroso e de longo prazo, os receios sobre a desregulação do apetite ou ganho de peso causados por adoçantes não foram confirmados. Segundo a pesquisadora, esses dados devem contribuir para a revisão de futuras recomendações da OMS e de políticas públicas de saúde.

O professor Jason Halford, das universidades de Leeds e Liverpool, concluiu que, para pessoas que buscam combater o excesso de peso, as bebidas com adoçantes são uma alternativa eficaz aos refrigerantes açucarados, apresentando-se, ao final de dois anos, como equivalentes ao consumo de água.

O estudo foi financiado pela American Beverage Association, porém os autores enfatizam que a equipe trabalhou de forma independente e que o controle total sobre a análise e a publicação dos dados permaneceu com os pesquisadores.