Cirurgia robótica de quadril e joelho não traz vantagem clínica superior ao método tradicional

O uso de robôs em cirurgias de substituição de quadril e joelho não oferece vantagens clínicas significativas quando comparado aos métodos cirúrgicos tradicionais. A conclusão surge de uma análise abrangente de dados do Reino Unido, publicada no periódico The BMJ.

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Os pesquisadores constataram que a tecnologia robótica não altera a sobrevida do implante, a probabilidade de a operação precisar ser repetida ou a incidência de complicações cirúrgicas. O ponto crítico, no entanto, reside no custo: a aquisição inicial do equipamento gira em torno de 1 milhão de libras esterlinas, e cada procedimento assistido por robô custa entre 1.000 e 2.500 libras a mais do que a cirurgia convencional.

Para chegar a esses resultados, foi analisada uma amostra massiva entre 2018 e 2024, totalizando 666.283 substituições de quadril e 697.145 de joelho. A metodologia incluiu o ajuste de variáveis como idade, sexo, índice de massa corporal (IMC), diagnóstico e a experiência do cirurgião, com um período médio de acompanhamento dos pacientes de 2,5 anos.

A única vantagem detectada ocorreu nas cirurgias de quadril, onde o uso de robôs reduziu a frequência de erros no posicionamento do implante, diminuindo levemente o risco de cirurgias corretivas por instalação incorreta. Fora esse detalhe, não foram encontradas diferenças relevantes em relação ao método tradicional.

Essas evidências questionam a estratégia do Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido, que planeja expandir em sete vezes o uso de robôs até 2035. Os autores do estudo enfatizam que, em um sistema de financiamento público, tais gastos demandam uma justificativa sólida, a qual, segundo os dados atuais, não existe.

Os autores ressalvam que, por se tratar de um estudo observacional, os resultados indicam associações e não causalidade direta. Além disso, o curto período de observação pode não ter capturado efeitos de longo prazo. Para determinar se a robótica impacta a funcionalidade do paciente, aguardam-se os resultados dos ensaios clínicos RACER.