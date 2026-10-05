Universidade Ben-Gurion em Israel: redução de gordura visceral preserva volume do cérebro

A localização da gordura corporal pode ser um fator determinante para a preservação da saúde cognitiva durante o envelhecimento. Um estudo publicado na revista Nature Communications revela que a redução da gordura visceral — aquela acumulada ao redor dos órgãos internos — está diretamente ligada à desaceleração do envelhecimento cerebral, ajudando a manter o volume do cérebro e as capacidades cognitivas.

A pesquisa, conduzida por especialistas da Universidade Ben-Gurion, em Israel, acompanhou centenas de voluntários (em sua maioria homens com cerca de 60 anos) por um período que variou entre 5 e 16 anos. Durante esse tempo, os pesquisadores cruzaram dados de variação de peso e quantidade de gordura visceral com exames de ressonância magnética do cérebro e testes cognitivos.

Gordura abdominal vs. Massa corporal

O ponto central da descoberta é que a perda de peso generalizada, medida pelo Índice de Massa Corporal (IMC), teve menos impacto na saúde cerebral do que a redução específica da gordura visceral. Os dados mostraram que o excesso de depósitos internos de gordura correlaciona-se com desempenhos inferiores em testes de memória e raciocínio.

Em contrapartida, a diminuição significativa do volume de gordura visceral foi associada à preservação do volume cerebral total, além de um aumento no volume da substância cinzenta e do hipocampo, região fundamental para a formação da memória.

O papel da glicose

Ao investigar o mecanismo por trás dessa relação, os cientistas descobriram que o impacto no sistema nervoso central não foi impulsionado por marcadores de inflamação ou níveis de colesterol "ruim", mas sim pelos níveis de glicose no sangue. As alterações na estrutura e função cerebral estavam diretamente ligadas ao nível de açúcar em jejum.

Esses resultados reforçam a hipótese de que a gordura visceral prejudica as funções cognitivas principalmente ao provocar distúrbios no metabolismo da glicose.

Implicações para a saúde

Embora a gordura visceral já fosse conhecida como um fator de risco para doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 devido à inflamação crônica, o estudo expande esse risco para a integridade estrutural do cérebro.

A conclusão prática dos autores é que, para proteger as funções cognitivas com o avanço da idade, o foco deve estar na redução da circunferência abdominal e não apenas na perda de peso radical. Segundo os especialistas, a correção da dieta e a prática regular de exercícios físicos são os caminhos para alcançar esse objetivo, destacando que a gordura visceral costuma ser a primeira a ser reduzida quando se adota um estilo de vida saudável.