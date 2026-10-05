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Mudança no protocolo médico: a percepção da família como alerta clínico

Saúde

Muitas vezes, quem acompanha um paciente internado percebe que algo está errado antes mesmo de os aparelhos acusarem qualquer alteração. Essa sensação de que a saúde da pessoa está piorando é um sinal que a medicina australiana decidiu transformar em protocolo oficial.

Поддержка пожилых пациентов в больнице
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поддержка пожилых пациентов в больнице

Hospitais na Austrália adotaram a prática de perguntar regularmente aos pacientes e seus familiares: "Você está preocupado que você/seu filho esteja piorando?". A medida parte do princípio de que a ansiedade subjetiva de parentes e cuidadores serve como um indicador precoce de deterioração clínica.

O método surgiu em 2020, no Monash Health, inicialmente focado em pediatria. Os testes mostraram que a preocupação dos pais estava diretamente associada ao desenvolvimento de estados críticos nas crianças. Ao validar esse sentimento, a equipe médica consegue identificar a piora do quadro e intervir antes que a situação se torne uma crise aguda.

O que começou como um projeto local expandiu-se para quatro estados: Victoria, Nova Gales do Sul, Austrália Ocidental e Queensland. Atualmente, representantes de sete dos oito estados e territórios do país trabalham para unificar essa abordagem.

Devido aos resultados positivos com crianças, o sistema foi estendido aos adultos. Em Nova Gales do Sul, a pergunta já integra o monitoramento padrão para pacientes adultos. O Monash Health também aplica a prática há dois anos e prepara a publicação dos dados coletados.

A iniciativa deve se tornar lei nacional. O governo australiano está atualizando os Padrões Nacionais de Segurança e Qualidade dos Serviços de Saúde (National Safety and Quality Health Service Standards), com previsão de implementação em todas as unidades médicas até 2030. O texto prevê a obrigatoriedade de os médicos consultarem pacientes e familiares sobre seus receios para a detecção precoce de riscos.

Essa tendência de valorizar a percepção da família também ocorre em outros países. No Reino Unido, por exemplo, existe a "Regra de Martha" (Martha's Rule), que busca fortalecer o papel dos familiares no reconhecimento de deteriorações clínicas graves.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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