Mudança no protocolo médico: a percepção da família como alerta clínico

Muitas vezes, quem acompanha um paciente internado percebe que algo está errado antes mesmo de os aparelhos acusarem qualquer alteração. Essa sensação de que a saúde da pessoa está piorando é um sinal que a medicina australiana decidiu transformar em protocolo oficial.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Поддержка пожилых пациентов в больнице

Hospitais na Austrália adotaram a prática de perguntar regularmente aos pacientes e seus familiares: "Você está preocupado que você/seu filho esteja piorando?". A medida parte do princípio de que a ansiedade subjetiva de parentes e cuidadores serve como um indicador precoce de deterioração clínica.

O método surgiu em 2020, no Monash Health, inicialmente focado em pediatria. Os testes mostraram que a preocupação dos pais estava diretamente associada ao desenvolvimento de estados críticos nas crianças. Ao validar esse sentimento, a equipe médica consegue identificar a piora do quadro e intervir antes que a situação se torne uma crise aguda.

O que começou como um projeto local expandiu-se para quatro estados: Victoria, Nova Gales do Sul, Austrália Ocidental e Queensland. Atualmente, representantes de sete dos oito estados e territórios do país trabalham para unificar essa abordagem.

Devido aos resultados positivos com crianças, o sistema foi estendido aos adultos. Em Nova Gales do Sul, a pergunta já integra o monitoramento padrão para pacientes adultos. O Monash Health também aplica a prática há dois anos e prepara a publicação dos dados coletados.

A iniciativa deve se tornar lei nacional. O governo australiano está atualizando os Padrões Nacionais de Segurança e Qualidade dos Serviços de Saúde (National Safety and Quality Health Service Standards), com previsão de implementação em todas as unidades médicas até 2030. O texto prevê a obrigatoriedade de os médicos consultarem pacientes e familiares sobre seus receios para a detecção precoce de riscos.

Essa tendência de valorizar a percepção da família também ocorre em outros países. No Reino Unido, por exemplo, existe a "Regra de Martha" (Martha's Rule), que busca fortalecer o papel dos familiares no reconhecimento de deteriorações clínicas graves.