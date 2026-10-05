Detecção de câncer via exame de sangue: quando a biópsia líquida é indicada

Muitas pessoas associam a biópsia a procedimentos cirúrgicos invasivos para a retirada de tecidos. No entanto, a biópsia líquida surge como uma alternativa menos agressiva para detectar sinais de câncer através de um simples exame de sangue.

Photo: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ крови

O método funciona rastreando biomarcadores que as células tumorais liberam na corrente sanguínea. O foco da análise são a DNA tumoral circulante (ctDNA) — fragmentos de material genético — e as células tumorais circulantes (CTCs), que se desprendem do tumor principal e viajam pelos vasos sanguíneos.

Na prática clínica, a biópsia líquida é utilizada principalmente para:

Monitorar a terapia: a redução da concentração de ctDNA sugere que o corpo está respondendo ao tratamento. Se os níveis voltarem a subir, pode ser um sinal de resistência do tumor aos medicamentos, muitas vezes antes mesmo de a alteração aparecer em exames de imagem como tomografia ou ressonância magnética.

a redução da concentração de ctDNA sugere que o corpo está respondendo ao tratamento. Se os níveis voltarem a subir, pode ser um sinal de resistência do tumor aos medicamentos, muitas vezes antes mesmo de a alteração aparecer em exames de imagem como tomografia ou ressonância magnética. Personalizar o tratamento: o sequenciamento do DNA extraído do sangue identifica mutações genéticas específicas. Isso permite que médicos prescrevam terapias alvo, que atacam moléculas precisas do tumor, abordagem muito comum no tratamento do câncer de pulmão.

A vantagem técnica é que o procedimento consiste em uma coleta padrão de sangue venoso, eliminando riscos de cirurgias ou necessidade de internação. Isso possibilita a repetição frequente do teste para acompanhar a evolução da doença em tempo real, com resultados que, em alguns casos, ficam prontos em menos de 24 horas.

Apesar da praticidade, o método possui limitações de precisão. Em estágios iniciais ou em certos tipos de câncer, a quantidade de material tumoral no sangue pode ser baixa demais para ser detectada, gerando resultados falsos-negativos (quando a doença existe, mas o teste não a identifica).

Também podem ocorrer resultados falsos-positivos, onde os marcadores são detectados, mas exames subsequentes não confirmam a doença. Nesses casos, é indispensável a realização de tomografias, PET-CT ou biópsias teciduais para descartar erros.

Portanto, a biópsia líquida é uma ferramenta complementar. O diagnóstico definitivo e a confirmação da natureza da neoplasia ainda dependem da biópsia histológica (coleta de fragmento de tecido), que permanece como o padrão-ouro da medicina.