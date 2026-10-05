Detecção de câncer via exame de sangue: quando a biópsia líquida é indicada

Muitas pessoas associam a biópsia a procedimentos cirúrgicos invasivos para a retirada de tecidos. No entanto, a biópsia líquida surge como uma alternativa menos agressiva para detectar sinais de câncer através de um simples exame de sangue.
O método funciona rastreando biomarcadores que as células tumorais liberam na corrente sanguínea. O foco da análise são a DNA tumoral circulante (ctDNA) — fragmentos de material genético — e as células tumorais circulantes (CTCs), que se desprendem do tumor principal e viajam pelos vasos sanguíneos.
Na prática clínica, a biópsia líquida é utilizada principalmente para:
A vantagem técnica é que o procedimento consiste em uma coleta padrão de sangue venoso, eliminando riscos de cirurgias ou necessidade de internação. Isso possibilita a repetição frequente do teste para acompanhar a evolução da doença em tempo real, com resultados que, em alguns casos, ficam prontos em menos de 24 horas.
Apesar da praticidade, o método possui limitações de precisão. Em estágios iniciais ou em certos tipos de câncer, a quantidade de material tumoral no sangue pode ser baixa demais para ser detectada, gerando resultados falsos-negativos (quando a doença existe, mas o teste não a identifica).
Também podem ocorrer resultados falsos-positivos, onde os marcadores são detectados, mas exames subsequentes não confirmam a doença. Nesses casos, é indispensável a realização de tomografias, PET-CT ou biópsias teciduais para descartar erros.
Portanto, a biópsia líquida é uma ferramenta complementar. O diagnóstico definitivo e a confirmação da natureza da neoplasia ainda dependem da biópsia histológica (coleta de fragmento de tecido), que permanece como o padrão-ouro da medicina.
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