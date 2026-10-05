Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Proteína C-reativa e exames regulares: a importância do monitoramento
Novo gênero de percevejos na Austrália é batizado em homenagem a Taylor Swift
Resultado decepcionante em testes da ANCAP: modelo popular da BYD enfrenta sérias críticas técnicas
Aquecimento leva baleias ao leste da Groenlândia e transforma ecossistema ártico
Cores vibrantes na cozinha: como evitar que o ambiente se torne cansativo
Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave
Zoológico de Chester usa eletroquimioterapia inédita contra câncer em píton
Estilo e proporção: a nova abordagem de marcas de luxo para a valorização do guarda-roupa básico
A franja como ajuste de moldura: a mudança de foco sem a radicalidade do corte curto

Cólicas e diarreia líquida: quando os sintomas podem indicar Salmonella

Saúde

Cólicas abdominais intensas, diarreia líquida (que pode conter sangue ou muco), náuseas e dor de cabeça são sinais comuns de alerta. Esses sintomas costumam surgir entre 8 e 72 horas após a ingestão de algo contaminado e podem persistir por até cinco dias.

Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны
Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID
Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны

Esse quadro indica uma possível infecção por Salmonella, uma das bactérias intestinais mais disseminadas globalmente. A preocupação reside na alta capacidade de sobrevivência do patógeno, que consegue contaminar desde alimentos frescos, como pimentas jalapeño e folhas de moringa, até rações para cães.

A bactéria habita o trato intestinal de humanos e animais, espalhando-se pelo ambiente através das fezes. Ela é extremamente resiliente: sobrevive em temperaturas que variam de 2°C a 57°C, resiste a diferentes níveis de acidez e pode permanecer viável na água por semanas, enquanto no solo e em certos alimentos a persistência pode durar anos.

A contaminação ocorre por via fecal-oral. Isso acontece quando a pessoa consome água ou alimentos contaminados, ou leva as mãos sujas à boca. Plantas cultivadas com água não tratada também podem absorver a bactéria pelas raízes ou por lesões nos tecidos.

Embora a infecção afete a população geral, certos grupos apresentam maior vulnerabilidade: crianças, idosos, gestantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido.

Um ponto de atenção crítica é a Salmonella Typhi, agente causador da febre tifoide. Parte dos infectados (cerca de 4%) torna-se portadora assintomática, eliminando a bactéria nas fezes por um ano ou, em casos raros, até oito anos, mantendo o risco de transmissão para terceiros.

Como a erradicação total da bactéria do ambiente é inviável, a prevenção baseia-se no controle rigoroso da temperatura e na higiene. Para eliminar a Salmonella, os alimentos devem atingir temperaturas internas mínimas durante o cozimento:

  • 62,8 °C: Carne bovina, suína, peixes e ovos.
  • 71,1 °C: Carnes moídas.
  • 73,9 °C: Aves, recheios e pratos reaquecidos.

Além do cozimento, é fundamental evitar que alimentos perecíveis permaneçam em temperaturas acima de 4,4 °C por mais de duas horas. A higiene pessoal, especificamente a lavagem das mãos por pelo menos 20 segundos, aliada à fiscalização sanitária na produção de alimentos, constitui a principal barreira contra a propagação da doença.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Jardim ornamental: como identificar plantas invasoras que destroem o planejamento estético do seu espaço
Jardinagem
Jardim ornamental: como identificar plantas invasoras que destroem o planejamento estético do seu espaço
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Carros
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mulher
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia? Pravda.Ru Jornal
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Novo gênero de percevejos na Austrália é batizado em homenagem a Taylor Swift
Resultado decepcionante em testes da ANCAP: modelo popular da BYD enfrenta sérias críticas técnicas
Aquecimento leva baleias ao leste da Groenlândia e transforma ecossistema ártico
Cores vibrantes na cozinha: como evitar que o ambiente se torne cansativo
Cólicas e diarreia líquida: quando os sintomas podem indicar Salmonella
Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave
Zoológico de Chester usa eletroquimioterapia inédita contra câncer em píton
Estilo e proporção: a nova abordagem de marcas de luxo para a valorização do guarda-roupa básico
A franja como ajuste de moldura: a mudança de foco sem a radicalidade do corte curto
Manicure que dura semanas: a estratégia de especialistas para evitar o descolamento prematuro
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.