Cólicas e diarreia líquida: quando os sintomas podem indicar Salmonella

Cólicas abdominais intensas, diarreia líquida (que pode conter sangue ou muco), náuseas e dor de cabeça são sinais comuns de alerta. Esses sintomas costumam surgir entre 8 e 72 horas após a ingestão de algo contaminado e podem persistir por até cinco dias.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны

Esse quadro indica uma possível infecção por Salmonella, uma das bactérias intestinais mais disseminadas globalmente. A preocupação reside na alta capacidade de sobrevivência do patógeno, que consegue contaminar desde alimentos frescos, como pimentas jalapeño e folhas de moringa, até rações para cães.

A bactéria habita o trato intestinal de humanos e animais, espalhando-se pelo ambiente através das fezes. Ela é extremamente resiliente: sobrevive em temperaturas que variam de 2°C a 57°C, resiste a diferentes níveis de acidez e pode permanecer viável na água por semanas, enquanto no solo e em certos alimentos a persistência pode durar anos.

A contaminação ocorre por via fecal-oral. Isso acontece quando a pessoa consome água ou alimentos contaminados, ou leva as mãos sujas à boca. Plantas cultivadas com água não tratada também podem absorver a bactéria pelas raízes ou por lesões nos tecidos.

Embora a infecção afete a população geral, certos grupos apresentam maior vulnerabilidade: crianças, idosos, gestantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido.

Um ponto de atenção crítica é a Salmonella Typhi, agente causador da febre tifoide. Parte dos infectados (cerca de 4%) torna-se portadora assintomática, eliminando a bactéria nas fezes por um ano ou, em casos raros, até oito anos, mantendo o risco de transmissão para terceiros.

Como a erradicação total da bactéria do ambiente é inviável, a prevenção baseia-se no controle rigoroso da temperatura e na higiene. Para eliminar a Salmonella, os alimentos devem atingir temperaturas internas mínimas durante o cozimento:

62,8 °C: Carne bovina, suína, peixes e ovos.

Carne bovina, suína, peixes e ovos. 71,1 °C: Carnes moídas.

Carnes moídas. 73,9 °C: Aves, recheios e pratos reaquecidos.

Além do cozimento, é fundamental evitar que alimentos perecíveis permaneçam em temperaturas acima de 4,4 °C por mais de duas horas. A higiene pessoal, especificamente a lavagem das mãos por pelo menos 20 segundos, aliada à fiscalização sanitária na produção de alimentos, constitui a principal barreira contra a propagação da doença.