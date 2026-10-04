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Mudanças na aparência de pintas: quando o sinal merece atenção

Saúde

Alterações na aparência de uma pinta podem ser um sinal de alerta para o câncer de pele. No entanto, apenas um médico pode fechar um diagnóstico após a avaliação clínica presencial. A auto-observação serve para identificar riscos precocemente, mas não substitui a consulta especializada.

Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки
Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина-врач диагностирует меланому на теле пациентки

Alguns sinais indicam a necessidade de procurar um dermatologista:

  • Cor: a pinta escurece ou apresenta tons incomuns.
  • Tamanho: o sinal cresce, especialmente se a mudança for rápida.
  • Contornos: as bordas tornam-se irregulares, assimétricas ou borradas.
  • Textura: a superfície fica rugosa, irregular ou apresenta sangramentos e ulcerações.

Ao notar qualquer uma dessas mudanças, é fundamental agendar uma consulta. A detecção precoce permite o início rápido do tratamento e melhora as perspectivas de recuperação.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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