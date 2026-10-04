Mudanças na aparência de pintas: quando o sinal merece atenção

Alterações na aparência de uma pinta podem ser um sinal de alerta para o câncer de pele. No entanto, apenas um médico pode fechar um diagnóstico após a avaliação clínica presencial. A auto-observação serve para identificar riscos precocemente, mas não substitui a consulta especializada.
Alguns sinais indicam a necessidade de procurar um dermatologista:
Ao notar qualquer uma dessas mudanças, é fundamental agendar uma consulta. A detecção precoce permite o início rápido do tratamento e melhora as perspectivas de recuperação.
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