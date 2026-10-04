Sombras repentinas diante dos olhos: o descuido inicial determina um desfecho clínico irreversível

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Saúde

O descolamento de retina é uma condição crítica que ocorre quando a camada fina de células fotossensíveis na parede posterior do olho se separa da membrana vascular. Como a retina é a responsável por transmitir os sinais visuais ao cérebro, a perda de contato com os tecidos subjacentes interrompe seu suprimento nutricional. Sem a intervenção adequada e rápida, as células da retina podem morrer, resultando em cegueira irreversível.

Sinais de alerta e percepção visual

Uma característica complexa desta patologia é que o descolamento de retina não causa dor. Por isso, a identificação do problema depende exclusivamente da observação de alterações na qualidade da visão. Alguns sinais indicativos incluem:

  • Flashs súbitos: surgimento de faíscas ou "relâmpagos" luminosos, frequentemente mais perceptíveis na visão periférica.
  • "Moscas volantes": aumento repentino ou aparecimento inédito de pontos ou teias que flutuam diante dos olhos.
  • Efeito de "cortina": a sensação de que uma película escura, sombra cinza ou véu está descendo sobre a visão, vindo das laterais ou do topo.
  • Perda de campos visuais: quando essa película atinge o centro, a pessoa perde a capacidade de ler ou enxergar detalhes, pois a zona de visão central é afetada.

Fatores de risco

Embora o descolamento possa ocorrer com qualquer pessoa, existem grupos com maior vulnerabilidade, tais como:

  • pacientes com alta miopia;
  • pessoas que sofreram traumas oculares ou passaram por cirurgias (como no tratamento de catarata ou glaucoma);
  • pacientes com diagnóstico de afinamento da retina (degeneração em treliça);
  • pessoas com histórico familiar da doença;
  • indivíduos com processos inflamatórios crônicos nos olhos.

Perspectivas de tratamento e o fator tempo

A medicina atual dispõe de técnicas para fixar a retina em seu lugar, incluindo terapia a laser, criopexia (método de congelamento), uso de tampões de silicone ou vitrectomia (remoção do corpo vítreo).

Contudo, a eficácia desses procedimentos está diretamente ligada à agilidade do atendimento. Segundo a especialista Shakhlo Makhkamova, a recuperação total da visão torna-se extremamente difícil se o processo atingir a zona central ou se passarem dias ou semanas desde o início do descolamento. Dados indicam que, mesmo com alta competência cirúrgica, a taxa de sucesso das operações gira em torno de pouco mais de 50%, sendo que a rapidez na busca por ajuda médica é o fator decisivo, onde cada hora conta.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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