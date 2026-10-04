Açúcar e remédios: dupla que enfraquece proteção intestinal em doentes graves

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Saúde

Uma pesquisa conduzida por especialistas do City of Hope National Medical Center, do Sloan Kettering Cancer Center e da Grossman School of Medicine da Universidade de Nova York revelou como a combinação de dieta e medicamentos impacta a microbiota intestinal de pacientes com câncer sanguíneo. O estudo, publicado na revista Nature, baseou-se em cinco anos de acompanhamento, analisando mais de 1.000 amostras de microbioma e registrando mais de 40 mil refeições de pacientes submetidos a transplantes de células-tronco e quimioterapia agressiva.

Сахар и ДНК бактерий
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сахар и ДНК бактерий

Os dados demonstram que antibióticos de amplo espectro reduzem grupos de bactérias protetoras no intestino. No entanto, o consumo de açúcar potencializa significativamente esse efeito: a cada 100 gramas de produtos doces consumidos por dia — quantidade comparável a um shake de leite grande -, houve uma queda adicional de 24% na diversidade bacteriana.

Para pacientes imunocomprometidos, essa redução da diversidade, somada ao excesso de açúcar, facilita a colonização do intestino por bactérias potencialmente patogênicas, especialmente os enterococos. Segundo os pesquisadores, esse cenário aumenta o risco de complicações pós-transplante e infecções sistêmicas graves.

A dependência mútua desses fatores foi confirmada em experimentos com camundongos. O crescimento acentuado de patógenos ocorreu apenas nos animais que consumiram açúcar e receberam antibióticos. No grupo de controle, que manteve a dieta rica em açúcar mas não utilizou antibióticos, essa dinâmica não foi observada. Isso indica que o açúcar, isoladamente, não causa a patogênese, mas amplifica drasticamente o desequilíbrio da microbiota provocado pelos fármacos.

Os resultados questionam a prática comum em algumas clínicas de prescrever misturas doces hipercalóricas para manter o peso de pacientes com imunodeficiência severa. Os autores do estudo sugerem que a limitação consciente de açúcares adicionados durante a antibioticoterapia pode servir como uma ferramenta simples e acessível para proteger o microbioma e reduzir o risco de infecções secundárias.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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