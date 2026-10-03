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Risco de infarto aumenta nas primeiras horas da manhã

Saúde

No meio médico, existe a expressão "hora do cão" para descrever o período entre as 3h e as 5h da manhã. Para muitos profissionais da saúde, como o médico Alexander Myasnikov, esse intervalo é o mais crítico para o sistema cardiovascular, coincidindo com o pico de internações por infartos e edemas pulmonares.

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Photo: https://unsplash.com by Shawn Rain is licensed under Free
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Essa observação clínica encontra eco em evidências científicas sobre os ritmos circadianos — os "relógios internos" que regulam a atividade celular, inclusive nos tecidos do coração e dos vasos sanguíneos. Especialistas da Associação Americana de Cardiologia confirmam que o risco de infarto do miocárdio aumenta significativamente nas primeiras horas da manhã.

A vulnerabilidade do organismo durante a transição do sono para a vigília é explicada por quatro mudanças fisiológicas principais:

  • Pressão Arterial: Ocorre um aumento brusco da pressão para preparar o corpo para a atividade, o que gera uma carga crítica para hipertensos, especialmente porque os vasos estão menos elásticos neste período.
  • Resposta Hormonal: Há a elevação do cortisol (hormônio do estresse), que intensifica o trabalho cardíaco.
  • Viscosidade Sanguínea: O sangue torna-se mais espesso. O pico da proteína PAI-1, que impede a dissolução de trombos, ocorre justamente nas primeiras horas do dia, facilitando a obstrução das artérias.
  • Imunidade: A atividade dos neutrófilos varia conforme a hora; enquanto à noite eles atuam de forma mais contida, na fase diurna sua atividade pode causar danos teciduais mais extensos em casos de inflamação.

Apesar da percepção clínica sobre a madrugada, os dados estatísticos mostram um pico de incidência um pouco mais tarde. Estudos como o ISAM registram a maior frequência de eventos entre as 6h e as 12h. Dados indicam que infartos são quatro vezes mais comuns entre as 8h e as 9h da manhã do que à meia-noite. Pesquisadores espanhóis identificaram o pico estatístico de risco às 10h39, com o ponto mínimo às 4h28.

Entretanto, o horário do evento não parece determinar a gravidade do quadro. Um estudo japonês publicado em 2025 não encontrou correlação direta entre a hora do início do ataque e a extensão da lesão no músculo cardíaco ou o prognóstico a longo prazo do paciente.

A divergência entre a "hora do cão" (3h-5h) citada por médicos e o pico estatístico (6h-12h) pode ser explicada pelo tempo de manifestação dos sintomas: o processo patológico pode começar enquanto o paciente dorme, mas a chegada ao hospital e o registro estatístico ocorrem apenas horas depois, quando os sintomas se tornam evidentes.

Sobre a prevenção, o médico Alexei Kurinny ressalta que o horário isoladamente não é considerado um fator de risco oficial nas recomendações clínicas. Contudo, a compreensão dos mecanismos circadianos sugere estratégias de proteção, como:

  • Ajuste de medicação: Existem dados sugerindo que a administração noturna de anticoagulantes (como a aspirina) ou anti-hipertensivos pode mitigar a atividade plaquetária e o pico de pressão matinal.
  • Tratamento de apneia: Roncos e interrupções respiratórias durante o sono são frequentemente associados a catástrofes cardíacas matinais.
  • Higiene do sono: Turnos noturnos e mudanças frequentes de fuso horário podem desregular o relógio interno do coração, elevando a probabilidade de falhas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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