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Uso descontrolado de diuréticos pode causar arritmias por queda de potássio no sangue

Saúde

O uso descontrolado de diuréticos, conhecidos popularmente como remédios diuréticos, pode provocar distúrbios perigosos no ritmo cardíaco.

Блистер с таблетками
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Блистер с таблетками

Na medicina, esses medicamentos são indicados para a eliminação do excesso de líquidos do organismo, visando reduzir a carga sobre o sistema cardiovascular. No entanto, é comum que sejam utilizados para fins não médicos, como tentativas de perda de peso rápida, prática que pode levar a falhas graves no funcionamento do corpo.

Impactos no coração e nos vasos sanguíneos

O principal risco reside na ruptura do equilíbrio hidroeletrolítico. Ao eliminar líquidos, os diuréticos também removem micronutrientes essenciais. Um dos quadros mais críticos é a hipocalemia, condição caracterizada pela queda dos níveis de potássio no sangue abaixo do normal. O potássio é fundamental para a contração adequada do músculo cardíaco.

A deficiência desse mineral pode resultar em:

  • Extrassístole ventricular (contrações cardíacas fora de sequência);
  • Fibrilação atrial (contrações caóticas de grupos específicos de fibras musculares).

Precauções e monitoramento

Para pacientes que utilizam diuréticos sob prescrição médica, é necessário o monitoramento regular da saúde. Esse acompanhamento inclui a realização de exames de sangue para verificar os eletrólitos — especialmente o potássio e o magnésio — além da realização de eletrocardiogramas (ECG).

Caso os exames indiquem desvios da normalidade, a estratégia terapêutica é revisada. Nessas situações, os médicos podem ajustar a dosagem do diurético, prescrever suplementos para repor os minerais deficitários ou alterar completamente o esquema de tratamento.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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