Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea

A imagem estereotipada do infarto — aquela em que a pessoa sofre um impacto súbito e cai agarrando o peito — muitas vezes dificulta o reconhecimento precoce do perigo. Na realidade, um estado crítico pode começar com sintomas mais sutis, como uma pressão moderada no tórax, falta de ar ou uma fraqueza inexplicável. Vale notar que esse tipo de desconforto também pode ser causado por problemas no esôfago, nos pulmões ou na musculatura.

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Atenção: se surgir a sensação de compressão no peito acompanhada de suor frio, falta de ar ou sensação de desmaio, é necessário chamar a emergência médica imediatamente. Não se deve esperar a dor se tornar insuportável para buscar ajuda.

Por que o tórax pode doer?

A caixa torácica é uma estrutura complexa que abriga não apenas o coração, mas também os pulmões, o esôfago, as costelas e a musculatura. Por isso, a origem da dor pode variar: uma queimação após a refeição pode ser refluxo gastroesofágico, enquanto uma dor aguda após esforço físico pode ser resultado de tensão muscular. Já a inflamação da pleura costuma intensificar o desconforto durante a inspiração profunda.

Especialistas alertam contra a autodiagnóstico baseado na ideia de que "se a dor é pontual, não é o coração". Mesmo que a dor aumente ao pressionar as costelas, isso apenas reduz a probabilidade de isquemia (falta de fluxo sanguíneo), mas não a exclui totalmente. No infarto, as células cardíacas morrem devido a um trombo que obstrui a artéria. É fundamental compreender que a intensidade da sensação nem sempre é proporcional à gravidade da lesão; em pessoas com diabetes, por exemplo, a neuropatia pode fazer com que o infarto ocorra quase sem dor.

Sinais que requerem atenção

Os sintomas listados abaixo servem como orientações para a busca de auxílio médico. Isoladamente, eles não permitem fechar um diagnóstico, mas a combinação desses fatores aumenta a suspeita de patologia cardíaca.

Pressão e queimação retrosternal: A descrição típica de um ataque cardíaco é a sensação de peso, aperto ou compressão no centro do peito. A dor pode oscilar em intensidade. Se o desconforto surge ao caminhar ou subir escadas e desaparece no repouso, é um sinal clássico de angina. Já a dor que surge em repouso ou a intensificação de crises habituais exige atendimento urgente.

A descrição típica de um ataque cardíaco é a sensação de peso, aperto ou compressão no centro do peito. A dor pode oscilar em intensidade. Se o desconforto surge ao caminhar ou subir escadas e desaparece no repouso, é um sinal clássico de angina. Já a dor que surge em repouso ou a intensificação de crises habituais exige atendimento urgente. Dor na mandíbula, pescoço ou costas: A dor cardíaca frequentemente "irradia" para fora do tórax, podendo ser sentida nos ombros, em um ou ambos os braços, na mandíbula inferior ou na parte superior do abdômen. A ideia de que o infarto afeta exclusivamente o braço esquerdo é um equívoco.

A dor cardíaca frequentemente "irradia" para fora do tórax, podendo ser sentida nos ombros, em um ou ambos os braços, na mandíbula inferior ou na parte superior do abdômen. A ideia de que o infarto afeta exclusivamente o braço esquerdo é um equívoco. Falta de ar sem causa aparente: Quando atividades simples, como ir ao mercado, passam a causar falta de ar, isso pode indicar que o coração não está bombeando sangue adequadamente. Na insuficiência cardíaca, o acúmulo de líquido nos pulmões pode dificultar a respiração ao deitar. Um sufocamento súbito que impeça a fala requer intervenção médica imediata.

Quando atividades simples, como ir ao mercado, passam a causar falta de ar, isso pode indicar que o coração não está bombeando sangue adequadamente. Na insuficiência cardíaca, o acúmulo de líquido nos pulmões pode dificultar a respiração ao deitar. Um sufocamento súbito que impeça a fala requer intervenção médica imediata. Alterações no ritmo cardíaco: Sensações de que o coração "está saltando" ou "parando" podem estar ligadas ao estresse ou excesso de cafeína. No entanto, se as palpitações vierem acompanhadas de dor no peito ou tontura, podem indicar arritmias ou outras disfunções sistêmicas.

Sensações de que o coração "está saltando" ou "parando" podem estar ligadas ao estresse ou excesso de cafeína. No entanto, se as palpitações vierem acompanhadas de dor no peito ou tontura, podem indicar arritmias ou outras disfunções sistêmicas. Tonturas e desmaios: A perda de consciência por falta de irrigação sanguínea no cérebro é sempre um sinal de alerta, especialmente se ocorrer durante esforço físico ou na posição horizontal. Mesmo que a pessoa recupere a consciência rapidamente, a investigação é necessária para excluir arritmias críticas.

A perda de consciência por falta de irrigação sanguínea no cérebro é sempre um sinal de alerta, especialmente se ocorrer durante esforço físico ou na posição horizontal. Mesmo que a pessoa recupere a consciência rapidamente, a investigação é necessária para excluir arritmias críticas. Náusea e suor frio: Esses sinais podem ser confundidos com intoxicação alimentar. Contudo, a sudorese súbita e a náusea, quando combinadas com desconforto torácico ou falta de ar, compõem um quadro clássico de infarto.

Esses sinais podem ser confundidos com intoxicação alimentar. Contudo, a sudorese súbita e a náusea, quando combinadas com desconforto torácico ou falta de ar, compõem um quadro clássico de infarto. Fadiga extrema: Quando tarefas rotineiras causam um cansaço desproporcional, isso pode ser sinal de anemia ou infecção, mas, junto com a falta de ar, frequentemente indica que os músculos não estão recebendo sangue suficiente devido ao mau funcionamento do coração.

Particularidades no organismo feminino

Embora a dor no peito continue sendo o principal sinal para as mulheres, elas tendem a apresentar com mais frequência sintomas concomitantes, como náuseas, cansaço incomum e desconforto nas omoplatas ou na parte superior do abdômen. Esses sinais podem ser mais evidentes do que a própria pressão torácica, o que, por vezes, leva a uma demora na busca por socorro.

Como agir em caso de suspeita

Se houver suspeita de infarto, não se deve aguardar a melhora espontânea dos sintomas. É preciso chamar a emergência imediatamente. Até a chegada dos profissionais, deve-se interromper qualquer esforço físico, adotar uma posição confortável e seguir as instruções do atendente do serviço de emergência. É terminantemente proibido dirigir até o hospital.

Mesmo que a crise desapareça sozinha, a visita ao médico é obrigatória. O diagnóstico é estabelecido por meio de exame clínico, eletrocardiograma (ECG) e exames de sangue para detectar a troponina — uma proteína específica que é liberada na corrente sanguínea quando há dano às células do coração. Como um eletrocardiograma normal no momento da avaliação não garante a ausência de problemas, os médicos podem solicitar exames repetidos.