Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea

A imagem estereotipada do infarto — aquela em que a pessoa sofre um impacto súbito e cai agarrando o peito — muitas vezes dificulta o reconhecimento precoce do perigo. Na realidade, um estado crítico pode começar com sintomas mais sutis, como uma pressão moderada no tórax, falta de ar ou uma fraqueza inexplicável. Vale notar que esse tipo de desconforto também pode ser causado por problemas no esôfago, nos pulmões ou na musculatura.
Atenção: se surgir a sensação de compressão no peito acompanhada de suor frio, falta de ar ou sensação de desmaio, é necessário chamar a emergência médica imediatamente. Não se deve esperar a dor se tornar insuportável para buscar ajuda.
A caixa torácica é uma estrutura complexa que abriga não apenas o coração, mas também os pulmões, o esôfago, as costelas e a musculatura. Por isso, a origem da dor pode variar: uma queimação após a refeição pode ser refluxo gastroesofágico, enquanto uma dor aguda após esforço físico pode ser resultado de tensão muscular. Já a inflamação da pleura costuma intensificar o desconforto durante a inspiração profunda.
Especialistas alertam contra a autodiagnóstico baseado na ideia de que "se a dor é pontual, não é o coração". Mesmo que a dor aumente ao pressionar as costelas, isso apenas reduz a probabilidade de isquemia (falta de fluxo sanguíneo), mas não a exclui totalmente. No infarto, as células cardíacas morrem devido a um trombo que obstrui a artéria. É fundamental compreender que a intensidade da sensação nem sempre é proporcional à gravidade da lesão; em pessoas com diabetes, por exemplo, a neuropatia pode fazer com que o infarto ocorra quase sem dor.
Os sintomas listados abaixo servem como orientações para a busca de auxílio médico. Isoladamente, eles não permitem fechar um diagnóstico, mas a combinação desses fatores aumenta a suspeita de patologia cardíaca.
Embora a dor no peito continue sendo o principal sinal para as mulheres, elas tendem a apresentar com mais frequência sintomas concomitantes, como náuseas, cansaço incomum e desconforto nas omoplatas ou na parte superior do abdômen. Esses sinais podem ser mais evidentes do que a própria pressão torácica, o que, por vezes, leva a uma demora na busca por socorro.
Se houver suspeita de infarto, não se deve aguardar a melhora espontânea dos sintomas. É preciso chamar a emergência imediatamente. Até a chegada dos profissionais, deve-se interromper qualquer esforço físico, adotar uma posição confortável e seguir as instruções do atendente do serviço de emergência. É terminantemente proibido dirigir até o hospital.
Mesmo que a crise desapareça sozinha, a visita ao médico é obrigatória. O diagnóstico é estabelecido por meio de exame clínico, eletrocardiograma (ECG) e exames de sangue para detectar a troponina — uma proteína específica que é liberada na corrente sanguínea quando há dano às células do coração. Como um eletrocardiograma normal no momento da avaliação não garante a ausência de problemas, os médicos podem solicitar exames repetidos.
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