Consumo de 1 a 6 ovos por semana reduz risco de morte cardiovascular em idosos

Por décadas, os ovos foram rotulados como "bombas de colesterol", levando nutricionistas a recomendar a limitação de seu consumo a apenas dois ou três por semana para proteger a saúde vascular. No entanto, evidências científicas recentes estão derrubando esse dogma, revelando que a relação entre o consumo de ovos e o risco cardiovascular é muito mais complexa do que se imaginava.

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O mito do colesterol: a fisiologia além da dieta

Um ovo de tamanho médio contém cerca de 180 a 200 mg de colesterol. A teoria antiga sugeria que a ingestão direta dessa substância levaria inevitavelmente ao entupimento das artérias. Contudo, os dados mostram que o organismo humano possui mecanismos de autorregulação: quando o colesterol dietético aumenta, o fígado reduz a sua própria produção natural.

Para a maioria das pessoas, o colesterol proveniente dos ovos tem um impacto mínimo nos níveis sanguíneos. As evidências indicam que o verdadeiro fator de risco são as gorduras saturadas — substâncias abundantes em carnes gordas, manteiga e fast-food, que provocam o aumento do colesterol LDL (o "ruim"). Em contraste, os ovos contêm apenas 1,5 g de gorduras saturadas por unidade.

O que dizem os dados de 2025

Observações em larga escala reforçam o papel positivo do produto no sistema cardiovascular:

Redução de mortalidade: Pesquisadores da Universidade de Monash, na Austrália, acompanharam idosos com mais de 70 anos durante seis anos. O estudo revelou que o consumo de 1 a 6 ovos por semana reduziu o risco de morte por todas as causas em 15% e a mortalidade por patologias cardíacas em quase um terço.

Pesquisadores da Universidade de Monash, na Austrália, acompanharam idosos com mais de 70 anos durante seis anos. O estudo revelou que o consumo de 1 a 6 ovos por semana reduziu o risco de morte por todas as causas em 15% e a mortalidade por patologias cardíacas em quase um terço. Equilíbrio lipídico: Uma meta-análise japonesa de 2025 confirmou que, em indivíduos saudáveis, os ovos podem elevar tanto o colesterol "bom" quanto o "ruim", mas a proporção entre eles — um marcador crucial para a saúde dos vasos — permanece normal.

Uma meta-análise japonesa de 2025 confirmou que, em indivíduos saudáveis, os ovos podem elevar tanto o colesterol "bom" quanto o "ruim", mas a proporção entre eles — um marcador crucial para a saúde dos vasos — permanece normal. Segurança em pacientes cardíacos: A análise de dados de 1,7 milhão de pessoas demonstrou que o consumo de um ovo por dia não piora a condição de pacientes que já possuem doenças cardíacas.

Grupos de risco e a questão genética

Apesar dos benefícios gerais, a resposta ao consumo de ovos não é uniforme. Cerca de 30% da população é classificada como "hiper-responsiva", apresentando um aumento significativo no colesterol sanguíneo em resposta à dieta. Esse fenômeno é frequentemente ligado à genética, como a presença da variante do gene ApoE4.

Além disso, um estudo de 2025 alertou que pessoas que sofreram AVC não devem consumir mais de um ovo por dia, pois, especificamente neste grupo, o excesso do produto foi associado a um aumento de riscos.

Nutrientes essenciais: cérebro, visão e músculos

Para além da proteína, os ovos fornecem nutrientes raros com funções específicas:

Sistema Nervoso: São ricos em colina, substância fundamental para o funcionamento cerebral e a síntese de acetilcolina, o neurotransmissor responsável pelos impulsos nervosos. A carência de colina está ligada à perda de memória e concentração.

São ricos em colina, substância fundamental para o funcionamento cerebral e a síntese de acetilcolina, o neurotransmissor responsável pelos impulsos nervosos. A carência de colina está ligada à perda de memória e concentração. Saúde Ocular: A gema contém luteína e zeaxantina. Esses antioxidantes protegem a retina contra a catarata e alterações degenerativas da idade, sendo absorvidos de forma mais eficiente a partir dos ovos do que de suplementos ou vegetais.

A gema contém luteína e zeaxantina. Esses antioxidantes protegem a retina contra a catarata e alterações degenerativas da idade, sendo absorvidos de forma mais eficiente a partir dos ovos do que de suplementos ou vegetais. Proteína Padrão: A proteína do ovo é considerada a referência em composição de aminoácidos, sendo quase totalmente absorvida pelo organismo e promovendo saciedade prolongada, o que auxilia no controle do peso.

A conclusão científica atual sugere que o impacto dos ovos na saúde depende menos do alimento em si e mais do contexto alimentar. Enquanto a combinação de ovos com bacon e manteiga eleva a ingestão de calorias e gorduras prejudiciais, o consumo acompanhado de vegetais, abacate ou pães integrais constitui uma opção nutricionalmente otimizada para a maioria da população.