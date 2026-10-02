Consumo de 1 a 6 ovos por semana reduz risco de morte cardiovascular em idosos

Por décadas, os ovos foram rotulados como "bombas de colesterol", levando nutricionistas a recomendar a limitação de seu consumo a apenas dois ou três por semana para proteger a saúde vascular. No entanto, evidências científicas recentes estão derrubando esse dogma, revelando que a relação entre o consumo de ovos e o risco cardiovascular é muito mais complexa do que se imaginava.
Um ovo de tamanho médio contém cerca de 180 a 200 mg de colesterol. A teoria antiga sugeria que a ingestão direta dessa substância levaria inevitavelmente ao entupimento das artérias. Contudo, os dados mostram que o organismo humano possui mecanismos de autorregulação: quando o colesterol dietético aumenta, o fígado reduz a sua própria produção natural.
Para a maioria das pessoas, o colesterol proveniente dos ovos tem um impacto mínimo nos níveis sanguíneos. As evidências indicam que o verdadeiro fator de risco são as gorduras saturadas — substâncias abundantes em carnes gordas, manteiga e fast-food, que provocam o aumento do colesterol LDL (o "ruim"). Em contraste, os ovos contêm apenas 1,5 g de gorduras saturadas por unidade.
Observações em larga escala reforçam o papel positivo do produto no sistema cardiovascular:
Apesar dos benefícios gerais, a resposta ao consumo de ovos não é uniforme. Cerca de 30% da população é classificada como "hiper-responsiva", apresentando um aumento significativo no colesterol sanguíneo em resposta à dieta. Esse fenômeno é frequentemente ligado à genética, como a presença da variante do gene ApoE4.
Além disso, um estudo de 2025 alertou que pessoas que sofreram AVC não devem consumir mais de um ovo por dia, pois, especificamente neste grupo, o excesso do produto foi associado a um aumento de riscos.
Para além da proteína, os ovos fornecem nutrientes raros com funções específicas:
A conclusão científica atual sugere que o impacto dos ovos na saúde depende menos do alimento em si e mais do contexto alimentar. Enquanto a combinação de ovos com bacon e manteiga eleva a ingestão de calorias e gorduras prejudiciais, o consumo acompanhado de vegetais, abacate ou pães integrais constitui uma opção nutricionalmente otimizada para a maioria da população.
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