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Unhas quebradiças e queda de cabelo: a nova preocupação médica que surgiu após o início da terapia

Saúde

O uso de agonistas do receptor de GLP-1, como a semaglutida (conhecida comercialmente como Ozempic e Wegovy), tem se tornado comum no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Embora sejam fármacos relativamente recentes, a literatura médica já documenta diversos efeitos colaterais, que variam de problemas visuais a riscos de osteopenia. Agora, novos dados sugerem que a terapia pode afetar também a saúde das unhas e dos cabelos.

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Apresentado durante o congresso da EADV em Viena, um estudo comparou 575 pacientes em terapia com GLP-1 e um grupo de controle composto por 1.329 pessoas com os mesmos diagnósticos, mas que não utilizavam esses medicamentos. A pesquisa abrangeu participantes de quatro países: Brasil, Estados Unidos, França e México.

Os resultados revelam uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. A descolagem da placa ungueal ocorreu em 39% dos usuários de GLP-1, contra apenas 9% no grupo de controle. Alterações na coloração das unhas foram registradas em 46% dos pacientes medicados, comparado a 17% do grupo sem a droga. No total, as queixas relacionadas às unhas atingiram 66% dos usuários de GLP-1 e 53% do grupo controle.

Para determinar se a perda de peso rápida seria a causa principal desses sintomas, os pesquisadores realizaram análises específicas. No entanto, as diferenças permaneceram significativas mesmo entre indivíduos que perderam peso. Além disso, o risco de alterações nas unhas foi de duas a três vezes maior no grupo GLP-1, mesmo após ajustes considerando deficiências nutricionais e doenças dermatológicas prévias.

O impacto também foi observado nos cabelos. A alopecia (queda incomum) foi relatada por 50% dos usuários de GLP-1, contra 34% no grupo de controle. A perda de volume ou densidade capilar afetou 42% dos pacientes em terapia, comparado a 19% do grupo controle. Frequentemente, esses sintomas vieram acompanhados de descamação, vermelhidão ou coceira no couro cabeludo.

Apesar da força dos dados, os autores do estudo, incluindo Charles Tayyib, alertam que correlação não implica necessariamente causalidade, e nem todas as alterações observadas podem ser atribuídas diretamente ao medicamento. Contudo, a robustez da conexão estatística é considerada suficiente para que dermatologistas passem a incluir a saúde de unhas e cabelos no monitoramento clínico de pacientes que utilizam agonistas de GLP-1.

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Author`s name Petr Ermilin
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